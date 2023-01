Na 23 seizoenen nadert pensioen van American football-icoon Brady toch echt

Tom Brady en zijn Tampa Bay Buccaneers werden kansloos uitgeschakeld door Dallas Cowboys in de play-offs. Was het de laatste wedstrijd van de quarterback in American footballcompetitie NFL?

Zal hij stoppen of doorgaan? De uitschakeling van Tom Brady in de play-offs van het American footballseizoen leidde vorige week tot eindeloze speculatie, maar des te minder antwoorden. De inmiddels 45-jarige recordwinnaar, een van de bekendste Amerikaanse sporters, laat voorlopig in het midden of hij er nog een jaartje aan vastplakt.

Eindelijk, na liefst 23 seizoenen in footballcompetitie NFL, leek de grote maar oude Brady een week geleden zijn houdbaarheidsdatum gepasseerd te zijn. Als de wedstrijd tegen Dallas Cowboys in de eerste ronde van de play-offs zijn laatste was, dan is het slotstuk van zijn ongeëvenaarde carrière roemloos en pijnlijk.

Brady, quarterback van Tampa Bay Buccaneers, zo vaak een magistrale, onverstoorbare spelverdeler, speelde tegen Dallas een van de slechtste wedstrijden uit zijn carrière. Bijna de helft van zijn passes misten hun doel. Met elke afzwaaier werd de blik onder de helm moedelozer. De man uit Californië oogde onzeker, soms angstig en uit zijn element. Voor wie hem de afgelopen twee decennia aan het werk had gezien, was het even wennen.

Toch durfde niemand hem dit seizoen af te schrijven, zelfs al had hij een leeftijd bereikt waarop de gemiddelde speler al een jaar of vijftien met pensioen is. Ook bij een ogenschijnlijk onoverbrugbare achterstand in het vierde kwart tegen Dallas hielden de Amerikaanse commentatoren een slag om de arm, want ja, met Brady weet je het nooit. Het tekende het ontzag dat de Amerikaan nog altijd inboezemt.

Tien finales

Mocht hij stoppen, dan zal zijn teleurstellende optreden tegen Dallas slechts een voetnoot zijn in een uniek heldenepos. Brady zal worden herinnerd vanwege zijn zeven kampioenschappen, zes met New England Patriots en één, twee seizoenen geleden, in Tampa Bay. Geen quarterback won er meer.

Ruim twintig jaar maakte Brady de dienst uit in de NFL. Tien keer stond hij in de Super Bowl, de finale. Zijn dominantie maakte hem geliefd, maar net zo gehaat. Groot was het leedvermaak na de uitschakeling tegen Dallas.

Brady, gepolijst als altijd, verborg zijn frustratie bij de daaropvolgende persconferentie, want ook bij verlies toont de veelwinnaar zich meestal gracieus. Althans, voor de bühne. Pers, publiek en club werden bedankt. “Ik ga naar huis en hoop een goede nachtrust te hebben”, antwoordde hij op vragen over zijn nabije toekomst. “Mijn focus lag op deze wedstrijd. Ik ga het nu van dag tot dag bekijken.”

Tom Brady won in zijn carrière zeven kampioenschappen. Beeld AP

Het mogelijk laatste seizoen van Brady was turbulent, op het veld en daarbuiten. Voor het eerst in zijn carrière verloor hij meer wedstrijden dan hij won. Dat Tampa Bay de play-offs haalde, was te danken aan de zwakke divisie waarin de club uitkomt. Die werd alsnog gewonnen. Brady zelf kende pieken en dalen, maar hoorde niet meer bij de beste quarterbacks in de competitie.

Daarbij kwam na dertien jaar een einde aan zijn huwelijk met het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen. Zij spoorde hem de afgelopen jaren aan om met pensioen te gaan, maakte zich zorgen om de klappen die haar man tijdens zijn carrière ontving. Maar Brady ging door, ook nadat hij een jaar geleden aankondigde te stoppen. Hij wilde meer tijd met zijn familie doorbrengen, klonk het toen, maar een paar weken later bleek hij van gedachten veranderd en keerde hij terug bij Tampa Bay. Het zou zijn huwelijk geen goed hebben gedaan.

Nog veel gegadigden

Hoe nu verder? Zijn tijd bij de zwalkende Buccaneers lijkt er hoe dan ook op te zitten. “Als Tom volgend jaar speelt, zal dat niet in Tampa Bay zijn”, zei Julian Edelman, zijn voormalige ploeggenoot bij New England Patriots.

Gaat hij door, dan zouden Miami Dolphins, New York Jets, Tennessee Titans en vooral Las Vegas Raiders de belangrijkste gegadidgden zijn om hem in te lijven, maar het is de vraag wat een 46-jarige Brady komend seizoen nog kan betekenen. “Ik denk niet dat hij nog wedstrijden voor een team kan winnen”, oordeelde ESPN-analist Marcus Spears. Anderen zien een meerwaarde in zijn ervaring, zijn spelinzicht. Geef hem waardige aanvallende wapens, zo wordt gedacht, en Brady brengt ze in stelling.

Zijn positie, die van quarterback, kreeg gedurende zijn carrière steeds meer een beschermde status. Geregeld wordt Brady nog neergehaald, maar de harde tackles van weleer zijn verboden. Voor verdedigers is het lastiger om de prima donna’s, de spelmakers, het leven zuur te maken. Het verlengde de carrière van Brady aanzienlijk in een soms brute competitie waarin de gemiddelde loopbaan ongeveer drie seizoenen duurt.

Kiest hij ervoor om te stoppen, dan zal hij er qua salaris op vooruitgaan. Vorig jaar tekende Brady een contract voor tien seizoenen als tv-commentator bij Fox. Over die periode zal hij naar verluidt 375 miljoen dollar (345 miljoen euro) ontvangen, waarmee hij meer zal verdienen dan het gros van zijn voormalige collega’s.