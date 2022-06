Na 21.045 hoogtemeters krijgt Evenepoel ‘zijn’ tijdrit in Zwitserland

Stap voor stap doen ze het bij QuickStep-Alpha Vinyl met Remco Evenepoel. De volgende komt er zondag aan: Ronde van Zwitserland. Acht dagen klim- en tijdritlol, mét perspectief op succes.

Geen Pogacar of Roglic, wel Pozzovivo (achtste in de Giro) en met Higuita, Vlasov en Martinez de eindwinnaars van respectievelijk de rondes van Catalonië, Romandië en Baskenland. Voeg daar nog Soler, Izagirre, Adam Yates, Woods en Brambilla aan toe en de Tour de Suisse wordt qua bezetting haast een kopie van de Ronde van het Baskenland, waar Evenepoel finaal vierde werd op amper vijf seconden van het podium.

“Naast Martinez en Vlasov beschouw ik Yates als onze belangrijkste concurrent”, stelt ploegleider Wilfried Peeters, ervaren rot in Zwitserland. “Hij was de voorbije weken op hoogtestage in Livigno, waar ook onze jongens zaten. Naar verluidt reed hij er ‘niet traag’ rond.”

Het parcours telt veel bergen, uiteraard, maar niet met de huiveringwekkende stijgingspercentages van het Baskenland, eerder een vriendelijke 5 à 8 procent. “Doenbaar”, zegt Peeters. “De bergpassen Nufenen en Lukmanier zijn lange en brede ‘autostrades’ waarop het veel minder wringen is en iedereen op zijn plaats terechtkomt.” In de zeven ritten in lijn worden 21.045 hoogtemeters overwonnen, gemiddeld iets meer dan 3.000 per dag.

Wat Evenepoel écht in de kaart speelt, is de tijdrit in Liechtenstein als apotheose. 25,6 kilometer: genoeg om een scheve situatie recht te trekken of de definitieve kloof te slaan in de onderlinge strijd tussen de klassementsrenners, waarvan Evenepoel in principe de beste tijdrijder is. Peeters: “De afstand biedt alvast perspectieven. Op kaart lijkt het geen supertechnische tijdrit, al gaan we best nog eens ter plekke kijken.”

Grote concurrent voor de ritzege wordt thuisrenner en regerend Europees kampioen Stefan Küng. Dennis, Asgreen en Thomas zijn outsiders.

Evenepoel juicht in Gullegem Koerse. Beeld Photo News

Sterke ploeg

Met Asgreen, Declercq, Masnada, Van Wilder, Knox en Vervaeke krijgt de kopman er zes solide knechten bij. “Masnada en Van Wilder keren terug uit blessure maar spraken over een goed gevoel op training.”

Peeters herinnert zich hoe Tony Martin in 2014 zeven dagen leider was in Zwitserland, maar op de slotdag alsnog de zege verspeelde. “Omdat we er met een sprintersploeg waren. Dat is nu duidelijk niet het geval. Evenepoel wordt goed omringd, we zijn sterk in de breedte."

Bij de andere blokken vreest Peeters vooral Ineos-Grenadiers, met naast Martinez en Yates ook Thomas, Pidcock, Rowe, Fraile en Van Baarle aan de start. “Hun Tour-ploeg min Ganna, zeg maar. Zij zullen het volle koersgewicht op hun schouders krijgen.”

Vijfde in UCI-stand

Evenepoel verkeert in de winningmood, met zes zeges in zijn laatste acht koersdagen. “In Gullegem verraste hij me nog het meest”, lacht Peeters. “Ik heb zelf veel kermiskoersen gereden. Het lijkt simpel om er zo eentje te winnen, maar dat is het dus absoluut niet.”

Bij uitbreiding telt Evenepoel na 33 competitiedagen dit seizoen 9 overwinningen, 13 podia, 16 topvijfnoteringen en 24 toptienplaatsen. Hij staat vijfde in de algemene UCI-wereldranking en -ronderanking en vierde in het klassement van de eendagskoersen. “Noorwegen was een uitstekende generale repetitie. Niet het allerhoogste niveau, maar winnen is winnen. Zwitserland wordt uiteraard anders, dat is WorldTour.”

Evenepoel gaat op zoek naar antwoorden op bepaalde vragen, zegt hij, en hoopt in Zwitserland de volgende stap te zetten. Peeters: “Velen kleven hem het etiket van toekomstige Tour-winnaar op, maar in zijn ontwikkelingsproces willen we geen stap overslaan. Eerst kijken dus waar hij kan uitkomen in een ronde als deze. Hij is al eens tegen een muur aangelopen, maar belangrijk: hij leert uit zijn fouten en evolueert razendsnel. We gaan voor een mooi resultaat hier. Zonder hem extra druk op te leggen, dat doet hij al genoeg vanuit zichzelf. Eerste opdracht is geen tijd verliezen in die eerste etappes. Eigenlijk hoeft hij, met de tijdrit in gedachten, alleen maar te volgen. De tegenstand moet hem lossen.

“Of hij kan winnen? Als de puzzel helemaal in elkaar valt: ja. Dat zou de grote droom zijn. Maar het podium is de realistische ambitie.”