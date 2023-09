Munitie met verarmd uranium? ‘Clusterbommen richten meer schade aan’

De Verenigde Staten betreden controversieel terrein met de levering van munitie met verarmd uranium aan Oekraïne. Slecht nieuws voor Russische tanks, ook voor soldaten en burgers?

Binnen het brede pakket aan wapensteun dat VS-minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een verrassingsbezoek in Kiev aankondigde, ging één onderdeel met alle aandacht lopen: munitie met verarmd uranium, die gebruikt kan worden door de 31 Abrams-tanks die de VS eveneens leveren, alsook de Duitse Leopard 2-tanks. Na de Britten eerder dit jaar zijn de Amerikanen de tweede partner die uraniumwapens levert aan Oekraïne.

“Die naam alleen zorgt voor een nucleaire connotatie, bij uranium in een wapen denken we meteen aan de atoombom”, zegt Frederik Coghe, docent terminale ballistiek aan de Koninklijke Militaire School. Bij de munitie in kwestie gaat het echter om verarmd uranium, dat ontstaat tijdens het verrijken van uranium voor kerncentrales of kernwapens. Lees: het is een afvalproduct, grotendeels gezuiverd van de instabiele kernen die een kernwapen net zo gevaarlijk maken. “Het is vrij inert”, zegt Coghe.

In antitankmunitie wordt verarmd uranium gebruikt vanwege de hoge massadichtheid van het metaal – bijna twee keer zo hoog als lood. Ideaal om bepantsering te doorboren, met nog een extra brandstichtend effect na inslag door de hoge temperaturen waaraan het uranium blootgesteld wordt.

Golfoorlog-syndroom

Dergelijke projectielen werden door de VS ontwikkeld tijdens de Koude Oorlog, en wel om dezelfde Sovjet-tanks te vernielen die vandaag een Oekraïens tegenoffensief blokkeren. In de paar decennia daartussen zijn er echter scherpe vraagtekens geplaatst bij de gezondheidsrisico’s van munitie met verarmd uranium, na gebruik in de Golfoorlog, de Balkan en Irak.

“Na verpulvering kan uranium de impactzone besmetten met een fijne stoflaag”, zegt Coghe. Het stralingsgevaar is beperkt, verarmd uranium zendt vooral alfastraling uit die niet voorbij de huid raakt. “Die deeltjes kunnen ingeademd of zelfs ingeslikt worden, en daar hangen wel enkele gezondheidsrisico’s aan vast.”

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap kunnen hoge concentraties in het lichaam nierschade en in extreme gevallen zelfs nierfalen veroorzaken. Dat is evenwel een toxisch effect, geen stralingseffect, zegt Coghe. “En het alternatief dat gebruikt wordt bij dit soort antitankmunitie, wolfraam, heeft eenzelfde toxisch effect. Die munitie wordt al de hele oorlog lang gebruikt.”

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken krijgt een fles wijn van de Krim overhandigd tijdens zijn bezoek aan Kiev. Beeld via REUTERS

Wat dan met de berichtgeving rond de eeuwwisseling? Toen werd bij teruggekeerde soldaten gewag gemaakt van het Balkan- of Golfoorlogsyndroom (een diffuus ziektebeeld) en meer kankers. In Iraakse conflictzones werden meer geboorteafwijkingen gesignaleerd. Voor een verklaring werd nadrukkelijk gekeken naar de inademing van stofdeeltjes met verarmd uranium.

Om die reden was België in 2007 het eerste land dat een moratorium instelde op productie, gebruik en opslag van uraniumwapens. Een jaar later stemde het Europees Parlement een resolutie voor een wereldwijd verbod, maar de grootmachten, zoals de VS, hebben die boot afgehouden.

Er zijn heel wat onderzoeken geweest, onder meer door de VN, maar die stellen geen verband vast tussen gezondheidsproblemen en het gebruik van verarmd uranium. Een recente overzichtsstudie in Irak stipt wel een “positieve associatie” aan, maar vermeldt tegelijk dat de medische data erg vervuild zijn.

Logistieke keuze

Een zorg van tegenstanders, zoals de International Coalition to Ban Uranium Weapons, blijft echter dat het neergedaalde uranium de bodem en het grondwater verontreinigt, en zo lange tijd schadelijk kan zijn. Iets waar Moskou gretig op inspeelt door de wapenlevering van de VS in een reactie “onmenselijk” te noemen. “Washington is niet alleen bereid om te vechten tot de laatste Oekraïner, maar wil ook hele generaties uitwissen.”

Een terechte zorg? Of eerder te kaderen binnen het intussen oeverloze verhaal van escalatie? Al in maart stelde Vladimir Poetin “gepast te zullen reageren” nadat het Verenigd Koninkrijk munitie met verarmd uranium had geleverd – volgens de Russische president een nucleaire component.

Dat emotionele debat staat volgens Coghe ver van de militaire realiteit. “Alle grote landen houden vast aan deze munitie en ze wordt nu al gebruikt aan het front. Ook langs Russische zijde zijn daar sporen van.” Dat de VS nu leveren lijkt vooral een logistieke keuze: het Pentagon heeft deze munitie in groten getale op stock. Strategisch voedt het enkel de al bestaande uitputtingsslag, die wordt hooguit wat performanter.

Die conclusie gaat niet op voor de clustermunitie die de Verenigde Staten in juli toezegden. Daar kwam veel kritiek op van bondgenoten. Volgens The New York Times stelt een hooggeplaatste functionaris dat de eerste lading cruciaal is gebleken om het Oekraïense momentum te onderhouden. Er wordt op dit moment terreinwinst geboekt rondom de steden Bachmoet en Robotyne, aldus denktank The Institute for the Study of War.

De VS zouden dan ook van plan zijn om de voorraad clustermunitie in Oekraïne snel aan te vullen. “In vergelijking met uraniumwapens vormt dat een veel groter gevaar voor de volksgezondheid”, zegt Coghe, die erop wijst dat niet-onplofte delen van clustermunitie soms jaren op de grond blijven liggen. “Net zoals bij landmijnen vormt dat een risico voor burgers, zowel tijdens als na het conflict.”