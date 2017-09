Mourinho hoopt dat Martínez hem helpt: "Ik kan Lukaku geen rust gunnen"

Op de League Cup na startte Lukaku tot nu toe in alle matchen voor Man United. Zijn trainer zou hem ook graag eens laten uitblazen in het drukke programma, maar dat gaat maar moeilijk. In de eerste plaats is Lukaku enorm belangrijk voor United met zijn goals. En een echt stand-in heeft Mourinho evenmin. "Zonder Zlatan lukt het niet, omdat ook Rashford op verscheidene posities speelt", zei The Special One. "Zolang Zlatan niet terug is, kunnen we ons nummer 9 geen rust geven. België is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik kan professioneel gezien niet zeggen wat Roberto moet doen en wat niet. Je weet wel." Hint, hint. De boodschap is bij deze overgemaakt.