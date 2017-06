Mourad Laachraoui strandt in kwartfinales WK taekwondo

De 22-jarige Europese kampioen, zesde reekshoofd in Zuid-Korea, verloor in de kwartfinales met 9-17 tegen het Iraanse derde reekshoofd Armin Hadipour Seighlani, de latere finalist. Laachraoui eindigde zo net als twee jaar geleden op de vijfde plaats.



In de klasse tot 74kg verloor achtste reekshoofd Nicholas Corten in de openingsronde van de Albanees Donaldo Dizdari.



Bij de lichtgewichten (-46kg) verloor Maryam Ismaili, zevende reekshoofd, in de eerste ronde met 2-8 van de Indonesische Dhean Titania Fazrin.



Op het vorige WK, in het Russische Chelyabinsk, won België twee medailles. De wedstrijden in Zuid-Korea lopen nog tot 30 juni.