Monegasken Gilbert, Wellens en Stuyven ontsnappen aan fiscale hervorming: ‘Grote wielerploegen betalen het meest’

Jos Smets vertegenwoordigt het Belgische wielrennen in de onderhandelingen over de fiscale hervorming voor de topsport. Gisteren waren er gesprekken met minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de herziening van het RSZ-stelsel . Woensdag was er al overleg met het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) over een belastingherziening.

Van 43 miljoen euro die de hervorming van het gunstregime voor de sport moet opleveren in de begroting voor 2022, is de bijdrage van het wielrennen eerder beperkt, zegt Smets. “De totale loonmassa in het wielrennen is zo’n 14miljoen euro. Ik schat dat dit tien tot vijftien keer minder is dan het voetbal.”

Voor de RSZ-herziening (totaal bedrag: 30 miljoen euro) is de situatie van het wielrennen specifiek, zeg Smets. De nationale wielerbond staat in voor de inning van de RSZ bij de ploegen. De bond stort dat geld dan door aan de sociale zekerheid. Smets: “De wielerbond is de werkgever van alle profwielrenners die in België wonen.”

De grootste impact is voor ploegen als Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix. Beeld BELGA

Het herbekijken van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing moet 10 miljoen euro opbrengen. Voor renners boven 26 jaar geldt nu een vrijstelling van 80 procent. Van die 80 procent moet de helft worden besteed aan jeugdopleiding. Voor renners tot 26 jaar geldt ook een vrijstelling van 80 procent, maar zonder bestedingsverplichting.

De grootste impact is voor ploegen die in België gevestigd zijn en die toprenners in dienst hebben. Smets: “Het gaat over Lotto-Soudal, Intermarché-Wanty en Alpecin-Fenix. Ploegen met lagere lonen, zoals Sport Vlaanderen of Bingoal Wallonie-Bruxelles, gaan dat minder voelen. Deceuninck-QuickStep is in Luxemburg gevestigd en het aantal Belgische renners daar is beperkt (tien).”

Renners als Jasper Stuyven, Tim Wellens en Philippe Gilbert, die in Monaco wonen, ontsnappen aan de fiscale hervorming. Nederlandse renners zoals Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin, die in België wonen, zullen dan weer meer belastingen en RSZ moeten betalen.

Drie miljoen euro ten slotte zal worden gehaald uit de beperking van de fiscale aftrek van beroepskosten op makelaarscommissies.

De hervorming komt er tegen 1 januari, het gaat vooral over de hoge lonen en de wielerbond zal niet, zoals het voetbal, nu moord en brand beginnen schreeuwen, zegt onderhandelaar Smets. “We willen geen afbreuk doen aan het principe dat, hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. De situatie zoals ze nu was in de sport, was maatschappelijk onaanvaardbaar.”

Vastgelegd moet nog worden wat “hoge lonen” precies betekent. Een voorstel lag gisteren op tafel, maar afgesproken tussen de onderhandelende partijen is om daar nog niet over te communiceren. Op dit moment wordt de RSZ-bijdrage van topsporters berekend op een fictief brutoloon van 2.352 euro.