Mondmaskers in Giro komen te laat, vreest leider Thomas

Wie in deze Giro nog met renners wil spreken op de parking van de ploegbussen, startzone, aankomstplaats of persconferentie moet een mondmasker dragen. Zo heeft Giro-directeur Mauro Vegni beslist. Een ingreep om het verdere verloop van de Giro niet in gevaar te brengen, nu zijn twee grote publiekstrekkers al thuis zitten met covid: de Italiaan Filippo Ganna en wereldkampioen Remco Evenepoel.

Er komt dus geen heus covidprotocol, enkel een mondmaskerplicht. “Het is een goede beslissing, maar ze is misschien te laat genomen. De renners die met covid naar huis zijn, hebben contact gehad met andere renners. Er kunnen dus net zo goed anderen besmet zijn”, zegt Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), die de nieuwe leider is.

“Hadden we deze beslissing eerder moeten nemen? Waarschijnlijk wel”, stelt Vegni. “Maar wij hebben het advies van de WHO gevolgd. Begin mei verklaarden ze dat de noodfase van covid voorbij was. Renners verplicht laten testen was niet meer nodig. Ploegen kunnen wel zelf tests afnemen als ze dat willen.”

Bij Soudal-QuickStep onderging gisteren iedereen een covidtest, elk staflid droeg een mondmasker. Bij Jumbo-Visma geldt die regel al sinds het begin van de Giro, dagelijks worden ook al hun personeelsleden getest. Ploegen nemen nog andere voorzorgsmaatregelen. Bij Ineos hielden de renners op de rustdag geen koffiepauze tijdens de trainingsrit. “We verkozen onze koffie in het hotel te drinken, een veiligere omgeving dan een café” zegt Thomas, die klaar is om de roze trui te verdedigen. “Ik voel mij gezond en heb geen covidsymptomen.”