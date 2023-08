Mohoric wint slotetappe in Renewi Tour, Tim Wellens verovert eindzege

Mohoric was op de slotdag de beste na een rit over 187,3 km tussen Riemst en Bilzen. Hij haalde het in een sprint van een klein groepje voor de Italiaan Matteo Trentin en de Deen Soren Kragh Andersen. Jasper De Buyst (Lotto Dstny) strandde op de vierde plaats, net voor Jasper Stuyven (Lidl - Trek).

De rit werd zowat halfweg een tijdje geneutraliseerd na protest van de renners over onveilige koersomstandigheden in de finale. Na overleg met de wedstrijdjury werd daarop beslist de tijdsopname te vervroegen naar de voet van de Keiberg, een zestal kilometer voor de finish. Daardoor vielen de groene kilometer en de bonusseconden aan de streep weg.

De eindzege van Tim Wellens kwam niet meer in gevaar. De Limburger, die tot de Keiberg deel uitmaakte van de kopgroep, wint de rittenkoers - die we tot vorig jaar kenden als de Benelux Tour - voor de derde keer, na 2014 en 2015. Hij volgt op de erelijst de Italiaan Sonny Colbrelli op, de laureaat van 2021. Vorig jaar was er geen editie.