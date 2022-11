Mogen tennissters binnenkort hun witte ondergoed voor Wimbledon thuislaten?

Wimbledon is het meest conservatieve evenement van de jaarlijkse tenniskalender. Het toernooi in Londen staat bol van de tradities. Een daarvan is dat alle tennissers die willen deelnemen volledig in het wit op de baan moeten verschijnen - een voorschrift dat overigens al meegaat van bij het prille begin van het toernooi in 1877. En met ‘volledig’ wordt bedoeld: inclusief wit ondergoed.

Gedurende lange tijd was die ondergoedregel impliciet. Sommige vrouwelijke tennissters lapten hem dan ook een tijdje aan hun laars. Tussen 2010 en 2012 verscheen tennislegende Serena Williams bijvoorbeeld op de baan met gekleurd ondergoed onder haar verder smetteloos witte tennisrok.

Wimbledon was daar niet blij mee en maakte wit ondergoed, in een update van de kledingvoorschriften, in 2014 tot expliciete regel. De witte tennisrokken waaiden tijdens het rennen nu eenmaal vaak op, en dan was de gekleurde onderbroek te frequent zichtbaar.

“Wit omvat niet beige of crèmekleurig”, verduidelijkte het decreet van de All England Club, die het toernooi organiseert. Het enige wat men nog schoorvoetend toeliet, was “een enkele boord van kleur, niet wijder dan 1 centimeter”. Wat ondergoed betreft was er verder geen ruimte voor nuance: “Alle vormen van onderkleding die zichtbaar zijn of kunnen zijn tijdens het spel (inbegrepen als gevolg van transpiratie) zijn niet toegelaten.”

Menstruatie

Maar er kwam kritiek op de regel. Vrouwelijke spelers gingen zich openlijker uitspreken over de effecten van hun menstruatiecyclus op hun spel. En daarbij gaven zij ook aan dat het dragen van wit ondergoed tijdens hun menstruatie onprettig is. Juist omdat die tennisrokjes zo vaak opwaaien.

Zo zei de Britse toptennisster Heather Watson al eens na een partij tegen de krant The Times: “Ik kwam van de baan, keek en dacht: O god, ik hoop niet dat dit op de foto’s te zien is.”

Wimbledon lijkt nu gevoelig voor dit argument. Al spreekt de All England Club voorlopig in wollige bewoordingen. Zij stelt: “Het steunen van de gezondheid van vrouwen en speelsters, op basis van hun individuele behoeften, heeft onze prioriteit. We zijn in gesprek met de WTA, [kleding]fabrikanten en medische teams over de manieren waarop wij dit kunnen doen.”

Overigens lijkt Wimbledon wel zeggenschap te willen blijven houden over de onderbroeken van mannelijke tennissers. Ook in dat kader is de handhaving streng. Zo werd in 2017 de start van een partij in het jeugdtoernooi voor jongens uitgesteld tot er wit ondergoed was gevonden voor speler Jurij Rodionov. Hij had een blauwe onderbroek aan en mocht daarmee onder geen beding de baan op.