Mogelijk krijgt Lampaert extra straf na ellebogenwerk

De West-Vlaming van QuickStep kreeg na afloop van de Baloise Belgium Tour een boete van 200 Zwitserse frank (196 euro) plus uitsluiting van de wedstrijd wegens ‘afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen, en een onregelmatige sprint’.

Na afloop stuurde de wedstrijdjury een verslag door naar de internationale wielerunie UCI. Die meent dat de feiten bijkomend onderzoek verdienen. De wegcommissie van de UCI heeft het dossier in handen genomen. Haar disciplinaire afdeling zal oordelen of er al dan niet verdere stappen moeten worden ondernomen wegens onsportief gedrag.

Evenwel kan Lampaert niet extra gestraft worden om dezelfde reden als zijn uitsluiting en boete. Een bijkomende straf kan enkel uitgesproken worden om andere redenen, zoals bijvoorbeeld het schaden van het imago van de wielersport. Dat lijkt ook de reden waarom de UCI het dossier heeft overgenomen.

Naar Zwitserland

Indien de wegcommissie oordeelt dat Lampaert met zijn manoeuvres tegen Tim Wellens het imago van de wielersport heeft beschadigd, mag hij het gaan uitleggen in Zwitserland en riskeert hij mogelijk een extra straf. Het speelt echter in de kaart van Lampaert dat hij tot zondag een prima imago had en nooit eerder onsportief gedrag vertoonde.

Mocht er een bijkomende straf worden uitgesproken, dan is dat niet voor meteen, zeker niet deze week. Toen Dylan Groenewegen in 2020 voor negen maanden werd geschorst nadat hij Fabio Jakobsen ten val bracht in de Ronde van Polen duurde het drie maanden eer de UCI een uitspraak deed. Voor alle duidelijkheid: bij Lampaert zal de strafmaat zeker niet zo hoog zijn als bij Groenewegen.