Moet Karim Benzema straks vijf jaar de cel in? Vandaag begint de ‘sex tape’-rechtszaak

Na meer dan zes jaar wachten begint vandaag in Versailles het proces van de zogenaamde ‘sextape’-affaire rond de Franse ex-international Mathieu Valbuena. Onder de zes beklaagden: Karim Benzema (33), steraanvaller van Real Madrid en Les Bleus. Hij riskeert tot vijf jaar cel en een boete van 75.000 euro. Hoe zit het schandaal precies weer in elkaar?

Karim Benzema zal zijn proces in de rechtbank van Versailles niet zelf bijwonen. Dat laat zijn drukke agenda niet toe. Hij treedt vanavond met Real Madrid aan in de Champions League, gevolgd door de Clásico zondag in Barcelona. De Fransman vertrouwt op zijn advocaten, Sylvian Cormier en Antoine Vey, om hem vrij te pleiten.

Die twee lijken zeker van hun zaak. “Het is absurd dat ze Karim Benzema vervolgen en dat zal dit proces ook aantonen”, zegt Cormier aan L’Equipe. “Er is geen enkel tastbaar bewijs dat Benzema betrokken is.” En Vey: “Zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank is onbegrijpelijk.”

Seksfilmpje met vriendin

De sextape-affaire begon in juni 2015 toen Mathieu Valbuena, in die periode international bij les Bleus, een klacht indiende wegens afpersing. Bij het overzetten van zijn gegevens naar een nieuwe smartphone had Valbuena de hulp ingeroepen van ene Axel Angot, een man met veel contacten binnen het voetbal in Marseille. Angot stootte op een seksfilmpje dat Valbuena met zijn vriendin had opgenomen en kopieerde dat.

Angot nam Mustapha Zouaoui, nog zo’n figuur die close was met heel wat Franse spelers, in vertrouwen. En die stuurde het filmpje in eerste instantie naar bevriende internationals, kwestie van een beetje te lachen met Valbuena - niet de populairste speler bij Les Bleus. Onder meer Djibril Cissé kreeg de bewuste video te zien.

Karim Benzema en Mathieu Valbuena in 2014. Beeld Photo News

Wanneer Angot dringend geld nodig heeft om een schuld in te lossen, beslist hij om Valbuena af te persen. Zouaoui heeft daar ervaring mee - hij werd er vier jaar geleden in Zwitserland nog voor veroordeeld. Le Monde onthulde dat rechercheurs in het bezit zijn van geluidsopnames waarbij Angot en Zouaoui bespreken welke speler ze het beste konden inschakelen om Valbuena te chanteren.

Ze komen bij Benzema uit, een piste die ze pas activeren nadat een poging van hun eerste tussenpersoon, een zekere Younes Houass, op niets uitdraait. Houass’ telefoontje naar Valbuena in juni 2015 heeft als enige resultaat dat de international de politie inschakelt. Een agent, met de fictieve naam Lukas, staat vanaf dan Valbuena bij, gesprekken worden afgeluisterd.

Geluidsopnames

Enter Benzema dus en zijn goede jeugdvriend Karim Zenati, een kerel die al negen jaar in de gevangenis sleet voor een gewapende overval en drugsfeiten. Tijdens een etentje in Madrid zou Zenati aan Benzema voorstellen dat hij Valbuena benadert. Op 6 oktober 2015, tijdens een bijeenkomst met les Bleus in Clairefontaine, zou dat gebeurd zijn.

Benzema bij Real Madrid. Beeld AP

Benzema heeft die versie van de feiten altijd betwist - hij beweert dat hij niets meer deed dan Valbuena waarschuwen dat er een filmpje circuleerde - maar tegelijk zijn er opnames van een telefoongesprek dat hij nadien had met Zenati en dat in november 2015 zowel door Europe 1 als l’Equipe naar buiten werd gebracht. Daarin zegt Benzema aan Valbuena: “Als je wilt dat het filmpje vernietigd wordt, dan zal mijn vriend je opzoeken in Lyon. Je spreekt rechtstreeks met hem, je stuurt niemand anders.”

Welke rol Benzema exact speelde in de ‘sextape’-affaire, moet de rechtszaak uitwijzen, maar sportief had het wel een grote impact. Bondscoach Didier Deschamps nam Benzema - net als Valbuena overigens - niet op in zijn selectie voor het EK van 2016 in eigen land. Wat Benzema dan weer de uitspraak ontlokte dat Deschamps was bezweken “voor het racistische deel van Frankrijk”. Pas heel recent, een maand voor Euro 2020, werd Benzema voor het eerst opnieuw opgeroepen.

Dat maakt dat de zaak heel ongelegen komt voor Benzema, die ook in de running is om de Ballon d’Or te winnen. Of hij zet zijn carrière met een schone lei voort, of zijn imago is voorgoed besmeurd.