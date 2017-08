Moeskroen wint spektakelwedstrijd tegen Gent: 3-2

Na de vroegtijdige Europese uitschakeling en de zwakke start in de Belgische competitie stond er bij AA Gent serieus wat druk op de ketel bij de verplaatsing naar Moeskroen. De Gentenaren namen meteen het commando en na 25 minuten was het een eerste keer raak toen Brecht Dejaegere op aangeven van Mamadou Sylla de bal staalhard tegen de netten jaagde. Gent leek bevrijd en vijf minuten later opende Sylla zijn doelpuntenrekening bij de Buffalo's met een knappe plaatsbal. Nog geen minuut later liet Yaya Kubo meteen een wenkende kans op de 0-3 liggen. Gent-doelman Lovre Kalinic moest enkel eens in actie komen op een poging van Teddy Mezague. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Gent, tot Samuel Gigot rechtstreeks rood kreeg voor een tackle op Fabrice Olinga. Een betwistbare beslissing van scheidsrechter Nicolas Laforge, aangezien Gigot vooral de bal leek te spelen.

Met een man minder had Gent het heel wat moeilijker in de tweede helft. Moeskroen kampeerde op de helft van de Gentenaren en Kalinic had meer werk dan voor de pauze. Na 67 minuten moest de Kroaat zich een eerste keer gewonnen geven toen hij een bal niet ver genoeg weg kon koppen. Dimitri Mohamed anticipeerde goed en deponeerde de bal in het lege doel. Gent kreunde onder de druk van de Henegouwers en na 84 minuten zag Kalinic er opnieuw niet goed uit toen Omar Govea zijn afstandsschot in doel zag belanden. Het drama voltrok zich volledig voor Gent toen Jonathan Bolingi een strafschop in twee tijden voorbij de onfortuinlijke Gent-goalie kon werken.