Mission impossible: een bed scoren in Qatar voor WK

Precies 804.186 tickets werden in een eerste verkoopronde aan de man gebracht, maar vergis u niet: de vraag was vele malen groter dan het aanbod. Toen de FIFA op 19 januari de eerste kaartjes vrijgaf, waren er binnen de 24 uur 1,2 miljoen gegadigden. Na de eerste ronde bleken liefst 17 miljoen aanvragen geregistreerd. Lottrekking bepaalde wie de supporterspet al mocht klaarleggen.

De ticketprijzen liggen zowat in dezelfde lijn als op het WK 2018 in Rusland. Het goedkoopste kaartje in de groepsfase kost zo’n 62 euro, voor een ticket voor de finale betaalt u tussen 544 en 1.447 euro. Alleen de Qatarezen kunnen relatief goedkoop het WK beleven en betalen 10 euro voor een kaartje in de groepsfase.

U hoeft niet bang te zijn dat u geen ticket meer op de kop kunt tikken: op 5 april start de tweede ronde van de ticketverkoop en Belgische fans kunnen daarvoor terecht bij de Belgische voetbalbond. Elke federatie heeft tickets toegewezen gekregen. U moet wel lid zijn van de officiële supportersclub ‘1895 Belgian Fan Club’, al kunt u op de FIFA-website na registratie ook proberen kaartjes te bemachtigen volgens het principe eerst komt, eerst maalt.

Slechts 90.000 hotelbedden

Behalve tickets heeft u ook een zogenaamde Hayya-kaart nodig. Die dient tussen 1 november en 23 januari 2023 als visum om het land binnen te komen en u heeft ze ook nodig om in de stadions te geraken. Uiteraard moet u eerst een accommodatie reserveren. Hotelovernachtingen zijn echter tot vandaag geblokkeerd, omdat slechts 90.000 hotelbedden beschikbaar zijn voor ongeveer 1,2 miljoen bezoekers. Verwacht wordt dat na de loting accommodaties kunnen worden geboekt.

Steven Vekeman (links) en Jimmy De Roy (rechts) volgen zowat alle wedstrijden van de Rode Duivels. Beeld RV

Belgische fans kijken reikhalzend uit naar het WK. Steven Vekeman (45) uit Lierde reist al jaren de Rode Duivels achterna. “Ik wil een ‘Follow your team’-ticket dat zo’n 1.500 euro kost, goed voor zeven matchen tot aan de finale. Maar daar stopt het niet, want daar komen vliegtickets en verblijfkosten bij. Bijna elke dag check ik de prijzen van de vluchten naar Qatar. De vraag is wat Brussels Airlines gaat doen, want momenteel kun je enkel via een tussenstop in Caïro aan een schappelijke prijs vliegen. Rechtstreekse vluchten met Qatar Airways kosten in die periode — de Belgen spelen ten vroegste op 21 november en uiterlijk op 25 november hun eerste wedstrijd — liefst 1.600 euro voor een enkele vlucht en zijn dus nauwelijks te betalen.”

‘Doha is veel te klein’

“De overnachtingen in Qatar zijn het grootste probleem”, zegt Vekeman. “Ik heb alles geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. Ik heb onlangs contact opgenomen met mensen die in de regio Doha appartementen voor een maand verhuren en die zien dat goed zitten. Tot ik vertel dat het om de periode van het WK gaat, dan stoppen de onderhandelingen. Er is te weinig accommodatie om alle 32 ploegen, journalisten, FIFA-vertegenwoordigers, vips, scheidsrechters en supporters een verblijf te garanderen, Doha is veel te klein. Alle stadions bevinden zich in een gebied van 55 vierkante kilometer. Ik heb gehoord dat ze supporters ook te slapen willen leggen op grote cruiseschepen en in tentenkampen in de woestijn. Die tentenkampen hebben ze in Brazilië ook gezet, maar dat was een regelrechte ramp.”

Michael Vandersteen (grijs T-shirt in het midden) organiseert voetbalreizen. Hier heft hij het glas in Sint-Petersburg, straks gaat hij ook naar Qatar. Beeld DB

Wie in Qatar de Rode Duivels wil aanmoedigen zonder de rompslomp van vliegtickets en hotelreservaties, kan kiezen voor een pakketreis. Michael Vandersteen (40) wacht de loting af en presenteert half april concrete formules met voetbalreizen De Bemvoort uit het Limburgse Pelt.

“We willen minstens 150 fans naar Qatar brengen”, zegt hij. “Momenteel circuleren de gekste prijzen, tot zelfs 5.000 euro voor een week met vliegtickets en verblijf”, zegt Vandersteen. “Wij zijn volop aan het onderhandelen, na de loting wordt alles wellicht duidelijk. Het is ook afwachten wanneer de Rode Duivels precies spelen, maar ik maak me sterk dat we supporters een pakketreis van zeven nachten kunnen aanbieden voor een prijs tussen 1.500 en 1.800 euro. Tickets zijn daarbij niet inbegrepen, maar we kunnen wel helpen als officiële supportersclub. We werken ook aan formules met dertien overnachtingen en aan eentje waarbij je de nationale ploeg kan volgen tot ze uit het toernooi liggen.”