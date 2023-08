De uitschakeling van Racing Genk tegen Servette Genève doet Head of Football Dimitri de Condé naar verluidt meer dan ooit twijfelen aan het (sportieve) model van de club. Het is allemaal te vrijblijvend, daar in het bronsgroen eikenhout.

De weg naar de Champions League kan soms een kwestie van centimeters lijken – ‘Bal op de paal, bal naast de paal’, zoals Jan Ceulemans ooit uitdrukte. Evengoed kan máár elf meter verwijderd zijn van succes een vertekend beeld geven. En is de afstand in werkelijkheid veel groter.

Te weinig spelers in de kleedkamer van KRC Genk en te weinig mensen in de brede organisatie van de club zaten na de Champions League-uitschakeling tegen Servette Genève in zak en as. Het gevoel: ‘Verdomme, wat hebben we laten liggen?’, leeft er onvoldoende. Ongetwijfeld wél bij Head of Football Dimitri de Condé en bij trainer Wouter Vrancken. Maar zou het kunnen dat zij alleen staan?

Het Belang van Limburg schreef woensdagavond: ‘Geen tijd om te treuren, zaterdag komt Eupen alweer op bezoek’. Eupen? Eúpen?

Champions League-voetbal vereist ook een bepaalde mentaliteit. Misschien is het tijd dat KRC Genk veel meer een club van ‘winnaars’ wordt in plaats van een club van ‘ontwikkelaars’.

Beeld Photo News

Bronnen bevestigen dat De Condé woensdagavond voor de wedstrijd opvallend nerveus was. De Condé trachtte iedereen binnen de club te overtuigen dat het om ‘de belangrijkste wedstrijd van het jaar’ ging. Hij wist waarom. Imago is alles.

Dimitri de Condé (48) werd Technisch Directeur van Racing Genk in 2015 en promoveerde zes jaar later tot Head of Football. Vorige week is zijn contract verlengd tot 2029. Naar aanleiding daarvan sprak De Condé de opvallende woorden: ‘Spelers moeten naar Genk komen om prijzen te pakken, de rest volgt vanzelf.’

Collega’s van andere Belgische topclubs die met De Condé praten, merken dat de sportieve baas van Racing Genk zich steeds meer de vraag stelt of het huidige model van de club nog lang levensvatbaar is. Racing Genk én De Condé kregen de voorbije jaren terecht alle lof voor de detectie, de aankoop, de begeleiding, en finaal de vérkoop van jong talent. Leon Bailey, Kristian Thorstvedt, Sander Berge, Joakim Maehle… - allemaal jongens die maximaal drie seizoenen in Genk voetbalden vooraleer te kiezen voor een stap hogerop.

Dimitri De Condé. Beeld Photo News

Het maakt dat ‘KRC Genk’ in het Europese voetbal een zeer goede naam heeft als het gaat om ontwikkeling van jong talent. De club draagt het etiket van ‘academy-club’. Het mag daar trots op zijn. Het Is het bewijs dat veel niveaus binnen de club performant werken: scouting, aanwerving, sociale cel, trainersstaf. Racing Genk moet wat dat betreft niet onderdoen voor Club Brugge, nu al verscheidene jaren de referentie in ons voetbal.

Maar daar waar Club Brugge ‘ontwikkeling’ en ‘prijzen’ heeft kunnen doen samengaan, is Racing Genk blijven steken in het eerste.

Racing Genk is het slachtoffer geworden van zijn eigen reputatie. Spelers komen naar Genk en zien de club als een trampoline voor eigen gewin. Zij willen de volgende Thorstvedt of Berge zijn. Twee, drie jaar het bronsgroen eikenhout en dan Premier League, Serie A of Bundesliga. Een overstap naar Racing Genk draait voor veel van die (jonge) spelers om hún toekomst, niet om de toekomst van de club waar ze voor tekenen. Daarom de veelzeggende uitspraak van De Condé: “Spelers moeten naar Genk komen om prijzen te pakken, de rest volgt vanzelf.”

Een club met steeds weer spelers op doorreis die veeleer tuk zijn op een lucratieve transfer dan op titels en prijzen, kan nooit een collectieve winnaarsmentaliteit creëren in de kleedkamer. Zo kom je heel snel bij wat een fel ontgoochelde Wouter Vrancken sprak na de uitschakeling tegen Servette Genève: “We misten persoonlijkheid, jongens die hun verantwoordelijkheid wilden opnemen.”

Om die stap te kunnen zetten, moet de héle club meewillen. En mee kúnnen… Het is in de Cegeka Arena nog te vaak een ons-kent-ons sfeertje. De Condé heeft jarenlang het beleid van Vincent Mannaert in Club Brugge kunnen volgen, en het is een publiek geheim dat De Condé al was het maar een kwartje van die aanpak zou willen implementeren op de werking van Racing Genk.

Voorzitter Peter Croonen begrijpt zijn Head of Football, maar hij beseft dat nú met de bulldozer over de familieclub KRC Genk denderen evenwel een uitgesloten scenario is. Club Brugge verhoogde vorige maand de prijzen van de abonnementen - ondanks een snertseizoen. Als zoiets in Racing Genk nog maar op tafel komt, is er altijd wel iemand die roept: ‘Wij zijn Limburg, dat doe je hier niet.’

Racing Genk verdient alle lof om — sinds de verkoop van AA Gent — nog als enige topclub in België onafhankelijk van een suikeroom mee te strijden voor de prijzen. Als de club die tendens niet wil doorbreken, dan is dat weliswaar naïef maar niettemin lovenswaardig. Maar dan zal Racing Genk op een andere manier concurrentieel moeten zijn. In beleving, in aanpak, in communicatie, in stijl, in… imago.

Net daarom hoort Racing Genk zwaar aangeslagen te zijn. Een Champions League-treffen, wereldwijd op televisie, voor 51.000 fans in Ibrox Park tegen Glasgow Rangers is door de vingers geglipt. Iedereen moet er zich ellendig voelen. Het is allemaal te vrijblijvend.

Wat dóét Eupen er vandaag toe?

KRC Genk doet nog té vaak denken aan een dollende Eden Hazard na de Champions League-uitschakeling met Real Madrid op Chelsea - “Er zijn ergere dingen in het leven”. Een topclub mag zo niet denken.