Mirakels bestaan niet in de topsport: geen podium voor Noor Vidts

Wie niet honderd procent fit is, kan geen zevenkamp winnen op een WK. Nafi Thiam weet dat en bleef thuis. Anna Hall weet dat maar probeerde het toch en moest het goud aan Katarina Johnson-Thompson laten. En Noor Vidts? Ook zij ervaarde dat gezond zijn alles is.

Vierde in Tokio in 2021. Vijfde op het WK en vierde op het EK in 2022. En dan nu het WK in Boedapest, waar toch twee prominente atletes ontbraken: Nafi Thiam is aan het herstellen van een achillespeesblessure, Adrianna Sulek is zwanger.

Dan leek er voor Vidts toch een buitenkansje te liggen. Maar al snel werd duidelijk dat ook Vidts niet op haar allerbest was. Ze scoorde niet ondermaats, maar het was vooral een verhaal van net niet: ze finishte pas als zesde. Op geen enkel onderdeel stelde ze een persoonlijk record scherper. Eén ronde lang lag de Vilvoordse tijdens de 800m wel in bronzen positie, maar in de tweede kon ze haar tempo niet volhouden. “Jammer dat het geen 400m was”, kon ze erom lachen.

Noor Vidts vond het lastig om in te schatten tot wat ze in staat zou zijn. Maar ergens besefte ze wel dat het podium moeilijk zou worden. “Als je door een blessure niet kan doen wat je gepland had en niet kan trainen zoals je wil, dan wordt het lastig. Dat is wat ik vooral onthoud: zorgen dat ik gezond blijf. Mijn lichaam nog beter managen.”

In mei kreeg Vidts te maken met opspelende achillespezen en zag zo haar voorbereiding op het WK doorkruist. “En dat maakt dat ik in elke proef dat extraatje miste. Niks was echt slecht maar het waren overal kleine puntjes die ontbraken. Ik had wel pech dat ik op de 100m horden en 200m telkens in de traagste reeks werd ingedeeld. In een betere had ik mezelf wat meer kunnen pushen. Maar al bij al mag ik tevreden zijn met mijn puntentotaal.”

Vidts sloot gisteren haar heptatlon af met 6.450 punten, 121 onder dan haar persoonlijk record. Wil ze over een Parijs voor de knikkers spelen, dan moet ze dat aantal toch gevoelig opkrikken.

Ook Anna Hall ontdekte dat mirakels niet bestaan op het hoogste niveau. In mei scoorde de Amerikaanse, 22 nog altijd maar, 6.988 punten. Maar in Boedapest bleef het grote talent steken op 6.720 punten - 268 punten onder haar PR - en op zilver. De oorzaak voor die mindere score was snel gevonden: ze was zichtbaar aan de tape rond haar kuit en knie. Ook zij as dus niet helemaal fit.

Dit WK leerde ook dat Thiam - een gezonde Thiam welteverstaan - straks in Parijs nog altijd de primus inter pares kan zijn en dat een derde olympische titel geen utopie is. Al haar titels won ze met een hoger puntentotaal dan waarmee Katherina Johnson-Thompson gisteren won. De enige uitzondering is het EK in München (6.628 punten), amper een maand na het WK in Eugene.

Rosius in voetsporen van Gevaert

In Boedapest kwam ook sprintster Rani Rosius in actie. Zij kon gisteren haar geluk niet op. Zestien jaar na Kim Gevaert staat er weer een Belg in de halve finale van de 100m op een WK. Door een scheurtje in de hamstrings kwam Rosius twee maanden niet aan competitie toe, maar haar rentree kon tellen. Ze kirde van de pret. En tetterde erop los. Heerlijk spontaan. In Boedapest is ze aan haar eerste WK toe bij de seniors en meteen treedt ze in de voetsporen van Kim Gevaert. Van augustus 2007 is het geleden dat er nog een Belg een ronde verder raakte op de 100m. Gevaert haalde dat jaar wel de finale, maar op haar 23ste — de leeftijd van Rosius nu — werd ze bij haar WK-debuut pas 24ste, in 11.56.

Dan is de chrono van Rosius gisteren, een persoonlijk record van 11.18, met een wind van 0,4 m/s in het nadeel veelbelovend, zeker in het besef dat Rosius haast twee maanden bezig was met revalideren. Het is van 23 juni geleden dat ze nog eens in competitie uitkwam. “Geen idee wat ik waard ben”, zei de Genkse oprecht voor haar race. “Ik weet evenveel als jullie.” Trainer Johan Baerts grinnikt: “Ik heb Rani wat in het ongewisse gelaten maar op training zag ik dat ze niks van haar snelheid was verloren. Dat ze niet voluit kon sprinten had als voordeel dat we aan haar techniek konden werken. Met succes. Met wind in de rug had ze zelfs nog sneller gelopen.”

“Ik sta in de halve finale van een WK. Een klein, jong meisje uit België. Misschien moet ik Johan beginnen geloven als hij zegt dat ik er klaar voor ben. (lacht)” Baerts zegt nog meer: hij meent dat ze in staat is om zich rechtstreeks te kwalificeren voor Parijs. Het olympisch minimum staat op 11.07 — drie honderdsten boven het Belgische record van Gevaert. Baerts: “Ik besef dat zulke uitspraken gevaarlijk zijn. Mocht haar persoonlijk record 11.45 zijn, dan zou ik je blaasjes wijsmaken, maar als je 11.18 loopt... Die tijd heeft ze in de benen.”

Vooral, zo zegt hij, omdat er op drie belangrijke onderdelen wel rek zit. Baerts: “Haar maximale snelheid, haar versnelling en haar start, daar zijn honderdsten op te winnen. Tel daar dan de leeftijd bij, dan weet je dat het mogelijk moet zijn.”