Minnen speelt haast foutloos tegen oudste Williams-zus en ontvangt 113.000 euro

Drie weken na de geboorte van Greet Minnen (26) stond Venus Williams (43) al in de finale van de US Open. De laatste jaren speelt en wint ze steeds minder, maar toch weet de ex-nummer één van de wereld niet van ophouden. Recentelijk klopte ze zelfs Veronika Koedermetova, zestiende op de WTA-ranglijst. Het toernooi daarna moest ze verstek geven met een blessure.

Het werd dus afwachten hoe het Amerikaanse icoon zich zou presenteren op haar 24ste US Open. In de eerste set verzamelde ze flink wat breakpunten. Minnen weerde die telkens af met gedurfd, aanvallend tennis en enkele dropshots. Toen al was duidelijk dat Williams niet over haar beste benen beschikte.

“Ik was nochtans geweldig zenuwachtig op voorhand”, zei Minnen. “Maar ik heb het wedstrijdplan perfect uitgevoerd en ben bijna foutloos gebleven.”

In set twee ging het nog vlotter voor de Belgische, die kon genieten van het lawaaierige Arthur Ashe Stadium. “Van in het begin zat ik goed in de match”, wist Minnen. “Het was ongelooflijk om te horen hoe het publiek tekeerging. Ik heb mezelf uiteindelijk verbaasd. Het was een lange dag en dan komen die zenuwen toch wat opzetten. Ik ben blij dat ik het zo heb kunnen managen.”

In de tweede ronde tegen qualifier Sachia Vickery heeft Minnen weer winstkansen. “Zij is ook een Amerikaanse, dus ik verwacht dat er wel wat volk in de tribunes zal zitten”, aldus Minnen. “Zij is solide en gaat veel ballen halen. Ik onderschat niemand.”

De progressie van Minnen dit jaar is opvallend. Aan de hand van coach Philippe Dehaes ging ze van de 223ste plaats begin 2023 naar (virtueel) een plek in de top 80. Denkt ze af en toe nog terug aan die koude zaal in Sunderland, waar ze in februari een ITF-toernooi won en daarvoor een cheque van 5.000 euro kreeg? “Dat was een memorabel toernooi”, grinnikte Minnen, die voor haar tweede ronde op de US Open 113.000 euro ontvangt. “De finale speelde ik voor vijf man. Maar het was wel de start van dit alles.”

Geen handdruk

Voor Maryna Zanevska was het dan weer het einde. Met Aryna Sabalenka had ze een moeilijke tegenstander geloot. Langs de ene kant kon Zanevska afscheid nemen langs de grote poort en op een mooie baan (het werd het Louis Armstrong Stadium). Langs de andere kant ging ze de Wit-Russische omwille van de oorlog geen hand of omhelzing geven bij het afscheid. Wat ook geschiedde.

“Ik weet dat ik voor België uitkom, maar mijn familie zit in Oekraïne”, zei Zanevska. “En Sabalenka heeft zich nooit duidelijk uitgesproken tegen de oorlog. Daar vel ik geen oordeel over. Zij beschermt haar familie waarschijnlijk, maar mijn familie zit aan het front. Als ik haar de hand zou schudden, zou het aanvoelen alsof ik hen in het gezicht spuwde. Jammer dat ik daarom wat boegeroep kreeg bij het verlaten van de baan, maar dat neem ik erbij.”

Door chronische blessures moet Zanevska op haar 29ste de rackets opbergen. In New York liet ze nog staaltjes van haar klasse zien. “Ik heb ervan genoten”, zei ze. “Maar de laatste dagen nam ik zware pijnstillers. Tijdens de match kreeg ik toch nog last van mijn rug en dat kroop in mijn hoofd. Het herinnerde mij eraan waarom ik met tennis stop.”