Miljoenendeals in de NBA overtreffen voetbaltransfers

264 miljoen dollar: Nikola Jokic

Ziedaar de waarde van het vetste contract uit de geschiedenis van de NBA. Omgerekend een slordige 250 miljoen euro. Ondertekend door Nikola Jokic (27). De deal werd nog niet geofficialiseerd, maar Amerikaanse media zijn het erover eens dat Jokic de komende vijf jaar een fortuin gaat verdienen bij Denver Nuggets, de club die de Serviër al zijn hele NBA-carrière trouw is. Afgelopen seizoen zei Jokic al, meteen na de uitschakeling in de play-offs, bij de Nuggets te willen blijven. De MVP (Most Valuable Player, (SVL)) van de voorbije twee jaar was al de koning in Denver, nu krijgt ‘The Joker’ er ook een vorstelijk salaris bovenop.

Nikola Jokic. Beeld AP

231 miljoen dollar: Zion Williamson

Vijf jaar jonger dan Jokic, maar toptalent Zion Williamson (21) moet met zijn nieuwe loonbriefje haast niet onderdoen voor de Serviër. Na tal van speculaties over de toekomst van Williamson, erg gegeerd, blijft hij New Orleans Pelicans trouw. Al doet de ‘first pick’ van 2019 dat niet zomaar: hij verlengde zijn contract met vijf jaar en zal daarin 193 miljoen dollar verdienen. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 231 miljoen dollar. Daarvoor moet Williamson pakweg uitgeroepen worden tot MVP.

En zeggen dat ‘power forward’ Williamson nog maar 85 NBA-matchen in zijn carrière speelde. Hij miste zelfs het volledige vorige seizoen door een aanslepende voetblessure. Zijn statistieken zeggen evenwel alles over zijn impact op de Pelicans: gemiddeld 27 punten, 7.2 rebounds en 3.7 assists per wedstrijd.

Zion Williamson. Beeld AP

37 miljoen dollar: Kyrie Irving

Het was een heuse soap in de Verenigde Staten. Alles leek te wijzen op een vertrek van Kyrie Irving (30) bij Brooklyn Nets. Onder de geïnteresseerden in een ‘trade’: LA Lakers, LA Clippers en rivaal New York Knicks. Irving koos uiteindelijk toch voor een verlengd verblijf bij de Nets en lichtte de optie in zijn contract om voor 37 miljoen dollar een extra, vierde jaar te spelen in New York. Afgelopen seizoen was de guard nog een lange tijd afwezig door vaccinatie-issues. De ongevaccineerde Irving kreeg pas in de lente een uitzondering om (thuis)wedstrijden te spelen met de Nets.

Kyrie Irving. Beeld AFP

198 miljoen dollar: Kevin Durant

Irving blijft, maar met Kevin Durant (33) lijkt een andere sterkhouder wél op weg naar de uitgang in Brooklyn. Durant zou een aanvraag voor een ‘trade’ ingediend hebben als gevolg van Irvings verlengd verblijf, waarbij zijn voorkeur zou uitgaan naar een overstap naar Phoenix Suns of Miami Heat. Al zijn de Nets niet van plan om Durant zomaar te laten gaan, aangezien hij vorig seizoen nog een lucratieve contractverlenging van 198 miljoen dollar voor vier jaar tekende.

Volgens Amerikaanse media zou Brooklyn minstens één All Star-speler en meerdere ‘draft picks’ in ruil willen voor Durant, in 2014 nog MVP. Een stevig prijskaartje waarvoor men in Phoenix of Miami wel héél diep in de buidel zou moeten tasten. Zo is het niet ondenkbaar dat meerdere teams betrokken zullen raken bij de - nu al - gecompliceerde deal. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Kevin Durant. Beeld AFP

170 miljoen dollar: Rudy Gobert

Rudy Gobert (30), “de beste verdediger van de NBA”, trekt na acht jaar de deur achter zich dicht bij Utah Jazz. Bestemming: Minnesota Timberwolves, dat liefst vijf spelers en vier ‘draft picks’ in de ‘trade’ betrekt. ‘Gobzilla’ zal de komende vier seizoenen een slordige 170 miljoen dollar opstrijken - inclusief een optie van 46,6 miljoen dollar in zijn laatste contractjaar. Vorig seizoen liet Gobert nog de meeste rebounds in de NBA optekenen.