Miljoenendeal: José Izquierdo op weg naar Brighton & Hove

Club Brugge zal het clubrecord van ­uitgaande transfers verpulveren, dat tot dusver op naam stond van Carlos Bacca, die voor 9 miljoen naar Sevilla verhuisde. Nu brengt de transfer van José Izquierdo 18 miljoen euro op in de kas van Club Brugge. De deal werd gisteravond laat, kort voor middernacht, principieel beklonken in een Brugs restaurant tussen Vincent Mannaert en een delegatie van de Engelse club.



De Colombiaan moet vandaag wel nog medische tests afleggen én de Engelse voetbalbond dient een werkvergunning te verlenen aan Izquierdo. Niet-EU-spelers moeten strikt genomen 75% van de interlands met hun nationale ploeg spelen om zo'n vergunning te verkrijgen. Maar Brighton kan naar een precedent verwijzen: ook Racing Genkmiddenvelder Wilfred Ndidi kreeg in januari een werkvergunning om bij Leicester aan de slag te kunnen, hoewel hij niet voldeed aan de vereisten.



Club Brugge haalde Izquierdo (25) in de zomer van 2014 voor een 3,4 miljoen van Once Caldas, in de Colombiaanse hoogste klasse. Hij won met blauw-zwart de beker, de landstitel, en de Super Cup. In februari werd hij bekroond met de Gouden Schoen. Izquierdo speelde zijn laatste wedstrijdminuten voor Club Brugge in ­Basaksehir, toen hij na de rust inviel.



Club heeft vanochtend - nogmaals, indien geen kink in de Engelse kabel komt - 18 miljoen binnengehaald én het heeft al een vervanger met Dennis, de revelatie van deze seizoensstart.