‘Mijn hoogtepunt: zien hoe vol de stadions zaten’: wat moeten we onthouden van het WK vrouwenvoetbal?

Wat moeten we verwachten van de finale?

“Er is van de Spaanse dames altijd gezegd dat zij het mooiste voetbal brengen, maar in de halve finale zag je juist dat zij als ploeg ondermaats presteerden. Normaal kunnen zij door knappe combinaties veel kansen creëren, maar de vorige wedstrijd bleef juist heel gesloten. Dat is dan weer de verdienste van het Zweedse team. De tegenstander slecht doen voetballen, is ook een kunst.

“Ik ben heel benieuwd om te zien of Spanje in de finale tegen Engeland zijn beste voetbal op de mat kan brengen. De Engelse speelsters staan erom bekend dat ze hard in duels gaan en veel power hebben. Bij de vorige wedstrijden hebben de Engelse dames ook hun goede flow kunnen doortrekken, daardoor zullen ze in de finale heviger beginnen.”

Negen van de Spaanse speelsters voetballen samen bij FC Barcelona. Geeft dat de Spaanse nationale ploeg ook een groot voordeel?

“Natuurlijk, want die speelsters zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Maar de Engelsen kennen elkaar ook heel goed, omdat ze bijna allemaal in de Engelse competitie spelen. Ondertussen zitten we al aan het einde van het toernooi en heeft iedereen al met elkaar getraind en matchen gespeeld, dus ik denk niet dat het nog zo’n groot verschil zal maken.”

Wat waren voor u de grote verrassingen van dit WK?

“Ongetwijfeld was dat de uitschakeling van de Verenigde Staten, die de vorige twee WK’s hebben gewonnen. De Amerikaanse vrouwen speelden verlengingen tegen Zweden, maar gingen vervolgens onderuit bij de penalty’s. In haar laatste match voor het Amerikaanse elftal miste Megan Rapinoe, een levende legende in de sport, haar strafschop. Daardoor lag Amerika er in de achtste finales uit.

“Ik vond het vooral heel mooi om te zien hoe vol de stadions bij elke wedstrijd zaten, dat is voor mij het hoogtepunt in dit WK (dit kampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland heeft het aanwezigheidsrecord van dat in Canada gebroken, YV). Dat ook de media-aandacht alsmaar toeneemt, is positief. Zo zal het niveau van de sport alsmaar blijven stijgen.”

Heeft het WK ook in ons land voldoende aandacht gekregen?

“Dat vind ik wel. Hoewel de Red Flames zich niet geplaatst hebben voor het WK, heeft het kampioenschap op de VRT wel een plaats gekregen, bijvoorbeeld met een avondmagazine. Er is ook een positieve vibe rond de Belgische competitie, waarvan er wekelijks een wedstrijd wordt uitgezonden op Eleven Sports. Voor het vrouwenvoetbal is dat broodnodig om sponsors aan te trekken. Alleen zo kan de sport groeien naar een hoger niveau.”

Wat is er juist nodig om dat niveau op te tillen?

“We zitten nu met een competitie waar veel jonge speelsters in zitten. Veel meisjes van zeventien stromen bij hun club al door naar de eerste ploeg, terwijl dat nog iets te jong is. Je mag van hen nog niet verwachten dat ze al op hoog niveau gaan presteren. Voor mij is het heel belangrijk om in te zetten op de begeleiding van speelsters tussen 18 en 22 jaar. Omdat er nog weinig profspeelsters zijn, moeten zij voetbal nu vaak combineren met studeren.

“Door transfers vanuit het buitenland worden er meer speelster in onze competitie gebracht die iets ouder zijn: vaak rond de 23. Zij brengen een zekere maturiteit in het spel. Op zich zijn die transfers positief. Maar ik zou het ook jammer vinden als de Belgische jeugd door een teveel aan buitenlandse speelsters geen kansen meer zou krijgen.”

U bent nu enkele weken aan de slag bij Club YLA, de vrouwenploeg van Club Brugge. U bent nu de tweede vrouwelijke trainer in de Belgische competitie. Moeten er meer vrouwelijke coaches zijn?

“Volgens mij zitten die eraan te komen. We mogen niet vergeten dat de sport in enkele jaren tijd enorm is geëvolueerd. Hoe meer vrouwen de kans krijgen om hun ambities waar te maken in het profvoetbal, hoe meer vrouwelijke coaches er zullen opstaan. Het neemt gewoon wel wat tijd in beslag voor die evolutie zich doorzet.”

Onze columnist Hans Vandeweghe pleitte aan het begin van het WK voor veranderingen om de sport beter af te stemmen op het vrouwenlichaam. Zijn die nodig?

“Vroeger zou ik gezegd hebben van niet, nu zou ik me in sommige dingen wel kunnen vinden. Om het spel meer vaart te geven, kan het interessant zijn om met een lichtere bal te spelen. Een kleiner veld zou ook meer doelkansen opleveren. Maar ik denk dat zoiets in de praktijk niet haalbaar is, omdat vrouwen en mannen op dezelfde terreinen spelen. Als vrouwen voor elke match en elke training aparte infrastructuur nodig zouden hebben, dan wordt het heel moeilijk.”