Mignolet trekt aan de alarmbel: ‘Als je 6-1 verliest, is dat een duidelijk signaal. Dit komt aan’

24 augustus 2020. Na de drie op negen en een verloren bekerfinale spreekt Vincent Mannaert de spelersgroep toe. Met effect - Club wint later die week met 1-2 op het veld van Racing Genk. Eén jaar later, en een enorme blamage rijker, is het opnieuw alarmfase oranje in Westkapelle. Club telt 11 op 18 - een puntenaantal dat nog enigszins aanvaardbaar is. Ware het niet dat ze overschaduwd wordt door de grootste nederlaag in bijna tien jaar tijd: “Hadden we een punt gepakt, dan was dit eerste luik voor de interlandbreak nog goed geweest”, aldus Simon Mignolet. “Het klopt dat we in vergelijking met vorig jaar nog niet het beste Club hebben gezien. We moeten dat accepteren en het vooral inzien, zeker als je 6-1 verliest. Vorig jaar hebben we na die slechte start de koppen samen gestoken en volgde er een geweldige reeks. Ik zie gelijkenissen, maar dan moeten we wel de juiste lessen trekken.”

Het zou verbazen mocht Vincent Mannaert deze week opnieuw in de kleedkamer staan. Dat er evenwel iets moet gebeuren, is duidelijk. Enkel op Zulte Waregem speelde Club Brugge een referentiematch. Tegen Eupen en Cercle kon blauw-zwart thuis niet winnen, tegen Beerschot gebeurde dat met de hakken over de sloot. En op Union had het ook 3-0 aan de rust kunnen zijn.

Beeld VTM Nieuws

“We moeten hier een lijn onder trekken. En dat kan op verschillende manieren. Een groepsgesprek? Het is niet zo dat er altijd heel veel moet gezegd worden. De dingen zijn duidelijk genoeg, ik ga ervan uit dat iedereen voor de spiegel staat. Als je 6-1 verliest, is dat een duidelijk signaal. Dit komt aan, ik neem toch aan dat dit voor iedereen het geval is. Het moment dat we weer samenkomen in het Belfius Basecamp (dinsdag, red.) moeten we er met zijn allen staan.”

Club ziet een handvol internationals uitzwermen, terwijl de volgende match pas over 12 dagen volgt: “Misschien is het geen slechte zaak dat het vandaag zó hard is binnengekomen. Dan kan je niet anders dan opstaan, dan kan je niet anders dan reageren. Iedereen voelt en kent de magnitude van deze nederlaag. Nu hebben we even tijd om hier over te komen en om dit een plaats te geven. Want 6-1, dat is echt onaanvaardbaar voor dit Club Brugge.”