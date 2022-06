Mignolet kan cijfers opsmukken in vierluik Nations League

Bondscoach Roberto Martinez mocht gisteren 29 Rode Duivels verwelkomen op het trainingsveld in Tubeke. Het is afwachten of topschutter Romelu Lukaku speelklaar zal zijn voor de derby der Lage Landen. België zal het sowieso zonder Thibaut Courtois (pubalgie) moeten doen. Simon Mignolet vervangt hem in doel.

Ze schelen 4 jaar en 61 dagen. Beiden hadden ze dit seizoen een aanzienlijk aandeel in de prijzenjacht van hun club. Courtois was fenomenaal in de Champions League-finale en pakte ook heel wat punten voor Real Madrid in La Liga. Mignolet hield Club Brugge dan weer overeind in de play-offs. Twee doelmannen in de vorm van hun leven.

Mignolet ziet die prestaties dus beloond met een basisplaats bij de nationale ploeg. Al krijgt een fitte Courtois altijd de voorkeur, dat weet hij ook. Het is pas sinds 2018, na het WK in Rusland, dat Mignolet hier en daar eens een match met inzet mocht spelen. Voordien was Courtois een kannibaal. Als het even kon, speelde die elke match en keek zijn concurrent altijd toe. Winnaarsmentaliteit. Sinds hij naar Real Madrid verhuisde, is dat wat veranderd, mede ook door kleine kwaaltjes.

Zweefduik

Het maakt dat Mignolet, die voor de opkomst van Courtois eigenlijk nummer één was bij de Duivels, sinds eind 2011 nog maar 24 interlands achter zijn naam heeft staan. Acht daarvan waren met inzet: WK- of EK-kwalificatiematchen en duels in de Nations League. Hij stond er wanneer het moest, maar veel onwerkelijke reddingen moest de Truienaar niet bepaald verrichten in die matchen. Een knappe zweefduik tegen Denemarken blijft wel bij, op een schot van Christian Eriksen.

Het heeft zijn weerslag in de cijfers. Courtois telt 94 interlands, met een winstpercentage van 74 en een cleansheetpercentage van 52. Mignolet heeft een winstpercentage van 50 en een cleansheetpercentage van 25, net omdat hij in die vaak experimentele oefenpotten moet opdraven.

Straks is het opnieuw aan Mignolet. Hij zakt altijd met de glimlach af naar Tubeke. Zijn teller gaat dan, ervan uitgaand dat hij de vier matchen op zich neemt, naar 36 caps voor België. Daar is hij zelf heel tevreden over, zei de doelman toen hij bij het vorige interlandluik ook mocht spelen. “Ik heb met deze generatie alles meegemaakt. En met een doelman als Thibaut Courtois voor mij ben ik blij met mijn caps. Hopelijk komen er daar nog een paar bij, ik sta altijd klaar om de Rode Duivels te helpen.”