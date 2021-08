Mieke Gorissen (38), fysicalerares én topatleet: ‘Ik sta te popelen om weer te lopen, maar heb nu even rust nodig’

‘Ik had schrik dat ik de finish niet zou halen.’ Dat zei Mieke Gorissen, in tranen, nadat ze die finish wél haalde, als 28ste dan nog. Haar prestatie en bescheidenheid beroerden heel het land. Gorissen is 38 jaar, fysicalerares, topatleet én een beetje nerdy. ‘Ik ben gek van Star Wars en heb de boeken van Harry Potter in negen talen. En ja, nu dus ook in het Japans.’

Twee minuten. Zo weinig tijd had Mieke Gorissen nodig om tijdens een interview met de VRT alle harten in de huiskamers te stelen. De Diepenbeekse huilde tranen met tuiten, omdat ze het maar niet kon geloven. Zij was 28ste, en dat in de olympische marathon waar liefst 88 deelnemers aan meededen. Een warme thuiskomt van haar ouders en echtgenoot Jori volgde, en ook de Diepenbeekse Ganzestraat – waar Mieke zowat elke dag loopt – genoot speciaal voor haar van een feestelijk elan. Zelfs haar fysica- en wiskundeleerlingen in de tweede en derde graad van de Provinciale School in Diepenbeek kwamen haar in volle zomervakantie vieren.

Hoe voelt het om weer thuis te komen?

“De ontlading blijft groot. (lacht) Als ik eerlijk ben, weet ik nog altijd niet hoe ik het gedaan heb. Ik herinner me nog hoe ze me in de klimaatkamer in Leuven hadden gewaarschuwd. ‘Haal het alsjeblieft niet in je hoofd om daar voor een persoonlijke record te gaan’, zeiden ze me. Ik zou er best 8 à 10 minuten bij tellen. Ikzelf hield rekening met een volledig extra kwartier. Maar eenmaal de finish over, hoorde ik dat ik slechts 5 tot 6 minuten boven mijn persoonlijk record zat. En dat ik 28ste was. Dat ging er bij maar niet in, zoals heel wat mensen uiteindelijk in het interview konden zien. (glimlacht) Soms dringt het nog niet helemaal door, maar dat kan ik van mijn familie, echtgenoot, buren én leerlingen niet zeggen. Zij ontvingen me bij thuiskomst (maandag, red.) meteen hartelijk met bloemen en geschenkjes. Ook de buurtbewoners van de Ganzestraat zorgden voor een hartverwarmend moment, inclusief een speciaal bord langs de weg met opschrift ‘nog twee kilometer, Mieke’. De Ganzestraat is dan ook de straat waar ik zowat elke dag langsloop. Het is ongeveer twee kilometer van mijn huis, en die gedachte hielp mij ook in Japan. Als ik elke dag die twee kilometers van de Ganzestraat naar mijn huis kan lopen, dan kan ik die laatste twee kilometers hier ook nog. En zo ging ik uiteindelijk de finish over.”

Aan de Ganzestraat in Diepenbeek staat nog altijd het bord te schitteren, speciaal voor Mieke. Beeld Karolien Coenen

Een indrukwekkende prestatie, zeker aangezien je pas sinds 2018 bij officiële sportclubs aangesloten bent. Beschouw je lopen als een ‘uit de hand gelopen hobby’?

“Ik zie het eerder als een lichamelijke noodzaak om tot rust te komen. Wat in 2007 begon als een sporadische loopsessie van enkele kilometers, werd uiteindelijk hetgeen wat ik elke dag nodig had én heb om mijn energie kwijt te kunnen. Ik heb een redelijk rusteloze persoonlijkheid. (glimlacht) Vandaar dat ik oorspronkelijk begonnen ben met lopen, nadat ik ballet, zwemmen, basketbal en turnen geprobeerd had. Die sporten lagen me niet zo, en ik kon er niet volledig mijn ei in kwijt. Niet dat dat verwonderlijk was. Lichamelijke opvoeding op school was bij mij – met uitzondering op de coopertest – altijd wat smodderen. Na wat oefenen, kon ik uiteindelijk nét wat ze me vroegen, maar ook niet meer dan dat. Maar tijdens een kermisloop in Diepenbeek voelde ik dat dat lopen wél goed ging. Zo ben ik sinds drie jaar aangesloten bij de GS Running Team en de Atletiekclub De Demer. Ik voel me ook een heel ander mens als ik bewogen heb. Het is fijn om een sport te vinden die me wel goed afgaat, maar eigenlijk is het vooral om de bliksem in mij af te leiden.“

Al verklapt jouw fulltime job als fysicalerares dat je ook een heel andere interesse hebt. Hoe is die passie voor fysica ontstaan?

“Dat heb ik vooral te danken aan mijn vader, die zelf altijd al interesse getoond heeft in sciencefiction. Dat uitte zich ook in films, waardoor ik tot op vandaag grote fan ben van Star Wars. (lacht) Het was vooral sterrenkunde die mij als tiener aansprak. Ik besloot me rond mijn vijftiende dan ook aan te sluiten bij de sterrenkundige jeugdvereniging Descartes in Genk, waarna die passie zich verder uitbreidde naar fysica. Dat ben ik eerst twee jaar aan het toenmalige Limburgs Universitair Centrum (intussen UHasselt, red.) gaan studeren, waarna ik mijn diploma aan de universiteit van Gent behaalde. Na mijn studies kwam ik dan terecht binnen het X-LAB van de UHasselt, onder meer als docent fysica.”

“Nu geef ik wiskunde en fysica aan de tweede en derde graad van de Provinciale School in Diepenbeek. Mijn liefde voor sterrenkunde? Die bestaat ook nog. Ik lees er nog veel en graag over, en mijn leerlingen weten dat ik elke kans grijp om sterrenkunde in mijn lessen te verwerken. Een totaal andere hobby heb ik dan weer rechtstreeks uit Tokio meegenomen: het eerste boek van Harry Potter in het Japans. Dat ligt nu thuis bij mijn eerste Harry Potter-boeken in het Zweeds, Deens, Noors, IJslands, Frans, Italiaans, Brits en Amerikaans. Mijn echtgenoot Jori en ik vonden de Zweedse taal zo mooi, dat we tien jaar geleden Zweedse lessen begonnen nemen. Op onze reis naar Stockholm heb ik dan mijn eerste buitenlandse exemplaar van dat boek meegenomen. Om een Japans exemplaar te bemachtigen, was iets moeilijker. Vanwege de coronamaatregelen mochten we namelijk enkel onder strikte voorwaarden naar buiten om te trainen, en vooral niet naar openbare plaatsen zoals winkels. Maar toen één van onze tolken over mijn collectie hoorde, bestelde ze speciaal voor mij een Japans exemplaar via de Japanse Amazon. Ongelofelijk lief, en ongelofelijk mooi om te zien. Het boek kwam aan in twee aparte delen, in ‘pocketvorm’. Dus ja, dat is ook een bezigheid van mij geworden.”

Tot op vandaag eren de Diepenbeekse buurtbewoners Mieke Gorissen. Beeld Karolien Coenen

Hoe zie je het lopen in de toekomst nog?

“Momenteel heb ik nog geen nieuwe concrete plannen gemaakt, juist omdat ik wilde vermijden dat ik me na de olympische marathon opnieuw ‘verplicht’ zou voelen om voor het volgende te trainen. Ik ben het jaar al krachtig gestart met trainingen voor het Belgisch Kampioenschap Veldloop in Brussel, waarna ik meteen tussen al het schoolwerk door ben beginnen trainen voor de marathon van Enschede. Daar heb ik de limiettijd gelopen op 18 april. Vervolgens stoomde ik mezelf klaar voor de olympische marathon. Het is op sommige momenten dus druk geweest, en bij momenten zeker ook zwaar. Bovendien ben ik ook een gewoontedier. Ik heb nu even nood om opnieuw met mijn voeten op de grond te staan. Om weer te genieten van het lopen, even zonder het volgende doel in mijn achterhoofd. Al wil dat niet zeggen dat ik niet sta te popelen om weer te lopen. Het wringt zelfs, maar uit ervaring weet ik dat dat niet het beste zou zijn voor mijn lichaam nu. In de plaats hou ik me even bezig met het huis op te ruimen. Mijn echtgenoot had dat al voor ons gedaan zodat ik zorgeloos thuis kon komen, maar mijn bagagezakken uit Tokio en heel wat spullen hebben intussen weer een bom doen ontploffen. Buiten opruimen en een beetje op de hometrainer zitten is het dus zeker voor deze week nog even doucement. Een volgende grote uitdaging voor mij, dus. (lacht)”

Tal van familie, vrienden, buren én leerlingen verrasten Mieke afgelopen maandag bij thuiskomst. Beeld Mia Mangelschots