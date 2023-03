Michel Wuyts en Jan Bakelants, het commentaarduo van Milaan-Sanremo: ‘Journalisten kennen niks van koers, daarvoor dient de co-commentator’

Michel Wuyts (66) had gemakkelijk de vader van Jan Bakelants (37) kunnen zijn. Zaterdag zitten ze samen in de commentaarcabine van Milaan-Sanremo (live op VTM). Bakelants, het groentje en Wuyts, de ervaren rot. ‘Toch zal ik meer van Jan leren dan omgekeerd. Hij kent alle ins en outs van het peloton, hij is maandag nog met Van Aert gaan fietsen.’

Jullie waren het snel eens over de wijn tijdens dit gesprek. Krijgt de kijker zaterdag ook culinaire achtergrond te horen?

Wuyts: “Kerken en kastelen doe ik niet meer, maar wijn mag zeker.”

Bakelants: “Tijdens zijn overwinningsinterview in 2020 vermeldde Wout van Aert dat hij het leuk vond dat het parcours langs de wijngaarden van Piemonte liep. Toen ik een jaar later bij Serafino in Barbaresco op bezoek ging en vertelde dat ik een renner was, begon de eigenaar spontaan over die woorden van Wout en dat hij die zo prachtig vond. Ik heb toen Wout opgebeld via Facetime en de eigenaar had tranen in de ogen van ‘contentement’. Hij komt dit jaar kijken aan de finish. Als het uitkomt, zal ik het verhaal zaterdag nog eens herhalen.”

Het zal nodig zijn. Tot het laatste uur is Milaan-Sanremo vaak slaapverwekkend en jullie gaan al live na het middagnieuws voor een uitzending van een viertal uur.

Bakelants: “Michel moet de lead pakken.”

Wuyts: “Het mooie aan Milaan-Sanremo is dat het een opgave is. In de Ronde van Vlaanderen dienen de acties zich aan, in Sanremo niet. Je moet de uitzending zelf maken. Je krijgt een beginsituatie met een kopgroep van tien onbeminde renners, maar het leuke is dat Jan er vorig jaar nog tegen koerste. Hij heeft La Primavera vijf keer gereden. Een schat aan ervaring.”

Bakelants: “Ik heb deze koers helemaal zien veranderen. In mijn beginjaren werd ik vaak thuis gelaten met als mededeling: ‘Jij hebt niks te zoeken in die sprintkoers’. Dat was ook zo. In de edities van Tom Boonen vond ik dat een slaapverwekkende klassieker. Op de Cipressa werd niet bewogen. Voor de start werd er door de ploegen net niet tegen elkaar gezegd: ‘We gaan het elkaar vandaag niet te lastig maken en gewoon sprinten voor de zege.’ Tot vijf jaar geleden sprak men na Tirreno-Adriatico over drie man die in Sanremo kon winnen: Philipsen was toen de topfavoriet geweest, met Pedersen en nog een andere sprinter er net onder. Nu selecteert elke ploeg aanvallend. Soudal-QuickStep laat Merlier en Jakobsen thuis. Philipsen is nu zelfs geen favoriet. Terecht, het wordt moeilijk voor hem.”

Wuyts: “Philipsen toch maar niet onderschatten. Hij kan goed dalen. Hij zegt zelf één procent kans te maken. Voor mij is dat tien procent.”

Bakelants: “Tegenwind op de Cipressa zou voor Jasper (Stuyven, red.) een hulp zijn. Niet enkel voor hem. Voor iedereen die niet Tadej Pogacar heet.”

Zonder tegenwind verwachten jullie een onemanshow van Pogacar?

Bakelants: “Pogacar is zo sterk dat ik hem al zie demarreren op de Cipressa, want daar ligt zijn grootste kans om Wout te lossen. Het kan dat er op de top van de Cipressa nog maar dertig renners overschieten. Iedereen spreekt over de sterkte van Jumbo-Visma, maar als het echt snel gaat, zal Wout nog weinig ploegmaten bij zich hebben aan de voet van de Poggio.”

Wuyts: “Drie man moet toch lukken? Van Hooydonck, Tratnik en Laporte.”

Bakelants: “Laporte is ziek geweest. Ik verwacht een open koers, omdat Team UAE van ver de finale hard zal maken.”

Zoals vorig jaar.

Bakelants: “Toen begon Formolo pas op de Cipressa. Als ze nu al vanaf de eerste Capi versnellen...”

Wuyts: “Zoals Eddy Merckx in 1967. Na de Capo Berta kon alleen Motta volgen. Op de Poggio reed Merckx weg, maar werd tegengehouden door een auto van de RAI, zodat Motta, Gimondi en Bitossi konden terugkeren. In de sprint met vier won Merckx... Wat ik mij afvraag: heeft Pogacar voldoende in huis om weg te rijden op de Poggio, waar ze met 36 km/u naar boven knallen?”

Bakelants: “We hebben vorig jaar nog gezien hoe Wout en Mathieu (van der Poel, red.) samen moesten kreffelen om Pogacar bij te benen en Pogacar is nu zeker niet minder dan toen. In Parijs-Nice hoefde hij niet eens tot aan het gaatje te gaan om de eindwinst te pakken. Dankzij de gratis rustdag op vrijdag leek Parijs-Nice mij de beste voorbereidingskoers. Ik snap daarom niet dat De Lie uit koers is gestapt. Na die rustdag nog twee dagen diep gaan was goud waard.”

Wuyts: “Het viel mij op hoe De Lie zich steeds meer begon te ergeren. Misschien hebben ze bij Lotto-Dstny alarm geslagen omdat ze dachten dat hij niet meer super was.”

Bakelants: “Als dat de reden is, vind ik dat ze overbeschermd hebben gereageerd. Een vlees-noch-vis-beleid.”

Michel Wuyts: 'Van Aert koos er in de Tirreno zijn dagen uit. Het staat diametraal op wat hij twee jaar geleden deed: elke dag met Van der Poel en Alaphilippe de boel opkuisen. Ik wil nu zien wat dat oplevert.'

Wie wordt de kopman van Lotto-Dstny: De Lie of toch maar Ewan?

Bakelants: “Als het al hard gaat op de Cipressa, wil ik het nog zien bij De Lie. Ik denk dat Ewan hun man wordt.”

Wuyts: “Akkoord. Je kan beter al eens in Sanremo geweest zijn, wil je kans maken op de zege. Merckx flikte het in 1966, maar ze lopen niet dik, zij die er bij de eerste verschijning winnen.”

Van Aert eindigde in 2019 zesde bij zijn debuut. Is hij de grootste favoriet na Pogacar?

Wuyts: “Jan is maandag met hem gaan fietsen, nu zullen we overtuigd worden.”

Bakelants: “Ik had dat gesprek met Wout niet nodig om overtuigd te zijn. Als hij niet valt in de eerste heuvelrit, had hij die gewonnen. Wat hij nadien deed in die ‘murenrit’: de wereldtop bergop à bloc zetten, dat zegt genoeg.”

Wuyts: “Van Aert koos er zijn dagen uit. Het staat diametraal op wat hij twee jaar geleden deed in Tirreno: elke dag met Van der Poel en Alaphilippe de boel opkuisen. Ik wil nu zien wat dat oplevert. Hopelijk al in Sanremo, maar zeker in E3.”

Alle twijfels rond Van Aert zijn weg?

Bakelants: “Voor mij wel, maar ik ken zijn trainer Marc Lamberts. Je hebt mensen die het glas halfvol zien, Marc zie het glas halfleeg.”

Wuyts: “Ik heb graag mensen zonder eeuwig optimisme.”

Bakelants: “De vooruitgang die Wout heeft geboekt, is indrukwekkend. Het zit plots ook mee. Hij is gevallen tegen 60km/u. Als je daar zo weinig aan overhoudt, mag je spreken van een mirakel. Het geluk van de winnaar.”

Heb je Van Aert tijdens jullie fietstochtje nog raad meegegeven?

Bakelants: “Ik heb gezegd dat hij na de Poggio niemand mag laten rijden, ook al is dat zijn beste vriend. Ik heb liever dat hij op alles reageert en dan geklopt wordt in de sprint. Het zou toch een anticlimax zijn als Wout niet sprint voor de zege!”

Jan Bakelants: 'Van der Poel kan nog meer uit zijn carrière halen in een ploeg zoals Ineos of QuickStep, waar hij een van de vele toppers is en niet de zonnekoning zoals bij zijn huidige ploeg. Hij heeft een team nodig waar hij onder zijn voeten krijgt als hij niet traint wat moet.'

Je bent zaterdag co-commentator. Is het moeilijk om neutraal te blijven over een renner die een vriend is?

Bakelants: “Ik zeg wat ik denk en weet dat Wout die eerlijkheid apprecieert. Mocht hem iets niet zinnen, we zitten zondag op dezelfde vlucht terug, dus dan zal ik het wel mogen horen. Ik denk ook dat ik niet beschuldigd kan worden van negatief te praten over Van der Poel, maar ik stel mij wel vragen bij bepaalde ondernemingen. Mathieu kan nog meer uit zijn carrière halen in een ploeg zoals Ineos of QuickStep, waar hij een van de vele toppers is en niet de zonnekoning zoals bij zijn huidige ploeg. Hij heeft een ploeg nodig waar hij onder zijn voeten krijgt als hij niet traint wat moet.”

In welke mate heeft Van der Poel in Tirreno-Adriatico aan camouflage gedaan?

Wuyts: “Voor mij heeft hij te veel benadrukt dat hij nog niet top is. In Parijs-Nice zag ik wel een goeie Søren Kragh Andersen, die kan voor Van der Poel een belangrijke rol spelen.”

Bakelants: “Ik geloof in Mathieu. Hij heeft verstoppertje gespeeld, net zoals voor het WK veldrijden. Hoe hij de sprints aantrok voor Philipsen, dan ben je in orde. Hoewel hij in de twee heuvelritten bijna beschamend vroeg moest lossen.”

Net zoals jouw ex-ploegmaat Biniam Girmay.

Bakelants: “Dat was geen toneel. Bini was gewoon niet goed genoeg, maar we moeten hem nog krediet geven tot na de Ronde van Vlaanderen.”

Wuyts: “Had Evenepoel hier ook niet gepast?”

Bakelants: “Voor mij wel. Als je maandag start in Catalonië, kan je er zaterdag ook Milaan-Sanremo bijpakken: de ideale inloopkoers. Remco is misschien de enige die bij machte is om Pogacar te volgen als die van ver aanvalt. Ik heb dat ook naar Lefevere gestuurd. Als het aan Lefevere had gelegen had Remco vorig jaar al meegereden, maar hij heeft toen bepaalde zaken uit handen gegeven en was daar achteraf niet blij mee.”

Wuyts: “Het valt mij op dat ex-renners vaak scherpere conclusies trekken dan journalisten.”

Bakelants: “Vat het niet persoonlijk op Michel, maar een voormalige co-commentator zei mij ooit: ‘Journalisten kennen niks van koers, daarvoor dient de co-commentator. Als de journalist alles wist, had hij geen co-commentator nodig’.”

Wuyts: “Maar je hebt wel de journalist nodig om de woorden van de co-commentator in de juiste context te plaatsen.”

Is Milaan-Sanremo een moeilijke koers om te becommentariëren?

Wuyts: “De ongelukkige overgangen van de RAI met de focus op sprinters die lossen, zorgt dat je soms dé actie van het moment mist. Je wil niet meemaken dat je mist dat Alaphilippe lost zoals in Strade Bianche, want dat is een essentieel koersfeit. Op zo’n moment is het moeilijk die ergernis niet over te brengen, want de tv-kijker heeft daar geen boodschap aan.”

Bakelants: “Ik zal dat wel zeggen, Michel.”

Wuyts: “We gaan ons amuseren, Jan. Het mag zaterdag al eens frotten, zolang je mij geen onnozelaar noemt.”

Zie jij je als de opvolger van José De Cauwer, Jan? Zijn beste jaren zijn stilaan achter de rug...

Bakelants: “Dit is een mijnenveld, waar zelfs ik mij niet in wil wagen. José is een vakman. Hij doet dat super en is anekdotisch ijzersterk, maar ze moeten beseffen: Jose is 73. Hij zal het niet eeuwig blijven doen, maar hij doet nu alles, waardoor de jonge garde weinig kansen krijgt om zich te bewijzen.”

Wuyts: “Geen commentaar.”

Jan Bakelants en Michel Wuyts. Bakelants: 'Naar de Cipressa gaat de snelste route door het midden. Alleen moet je dat durven.' Wuyts: 'Deze info wil ik zaterdag horen, Jan.'

Voelt het minder comfortabel met een jong veulen naast jou als co-commentator, Michel?

Wuyts: “Hoegenaamd niet. Met De Cauwer aan een uitzending beginnen is geruststellend, omdat je weet dat hij zal overleven, maar ik ga ervan uit dat een jonge co-commentator gedrevener is. Ik vind het een godsgeschenk om nu samen te werken met een ex-renner die alle ins en outs van het peloton beter kent dan ik ooit heb gedaan. Ik zal nieuwigheden opsteken. Dat is de grootste rijkdom die er bestaat.”

Bakelants: “Wat in Milaan-Sanremo vaak onderbelicht blijft, is de levensgevaarlijke stormloop naar de Cipressa. Psycholoog Rudy Heylen heeft mij ooit uitgelegd dat iedereen probeert op te schuiven langs de zijkant, maar dat de snelste route door het midden gaat. Alleen moet je dat durven, want in het midden kan je moeilijker weg als ze vallen.”

Wuyts: “Deze info wil ik zaterdag horen, Jan. Na afloop wil ik minstens tien nieuwe dingen hebben geleerd.”

Michel, heb je tips voor jouw beginnende co-commentator?

Wuyts: “De stem sparen en vooraf inschatten hoe ver het heen en weer is naar het urinoir...”