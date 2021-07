Michel Vlap is terug om te blijven: sterker na grillig avontuur bij het Duitse Bielefeld

Sterker terug na een Duits avontuur. Ondanks transfergeruchten wil Michel Vlap (24) dit seizoen echt zijn stempel drukken bij Anderlecht. Strijdvaardiger dan ooit zal hij knokken voor zijn plaats. ‘Zware concurrentie? Michel haalt er net energie uit.’

Wie had op 15 februari gedacht dat we Michel Vlap nog in een paars-wit shirt zouden terugzien? De Nederlander kende die avond een blitzstart van zijn uitleenbeurt aan Arminia Bielefeld. Hij dreef Bayern München in de eigen Allianz Arena met een doelpunt en een assist tot het uiterste, het werd 3-3. Achteraf reageerde Vlap zo blij als een kind: “Normaal kom je deze spelers enkel tegen op FIFA. Echt te gek.”

De trein voor een succesverhaal leek vertrokken, maar al even snel kwam hij weer tot stilstand. Begin maart ontsloeg een in degradatienood verkerend Bielefeld coach Uwe Neuhaus, uitgerekend de man die had aangedrongen op Vlaps komst. De nieuwe trainer, Frank Kramer, gooide het over een andere boeg. Vlap paste niet meer in de plannen, de laatste zeven competitiematchen speelde hij zelfs geen minuut meer. Bitter einde van het Duitse avontuur. Toch onthoudt Johan Hansma, die Vlaps belangen behartigt, het positieve. “In Duitsland zijn de trainingen nog veel pittiger dan in België. Door die arbeid is Michel fysiek heel wat sterker geworden.”

En zo meldde Vlap zich vorige maand gewoon weer op Neerpede. Met de glimlach, want hij is vastberaden om zijn nieuwe kans bij Anderlecht te grijpen. Na twee wisselvallige jaren zoekt hij opnieuw stabiliteit. Een vertrek is niet aan de orde, zo bevestigt Hansma. “Michel en ik hebben een tijd geleden samengezeten met (sportief directeur) Peter Verbeke. Alle partijen waren het erover eens dat het verhaal van Michel bij Anderlecht nog niet geschreven is. Hij gaat vol voor deze kans.”

Paars-wit heeft er zelf natuurlijk alle baat bij dat Vlap slaagt. Het weekte de Nederlander twee jaar geleden voor zeven miljoen euro los bij Heerenveen en kondigde hem met de nodige bombarie aan. Coach Vincent Kompany belde Vlap toen zelfs in hoogsteigen persoon op om hem te overtuigen van het project. Een vertrek door de achterpoort zou dus een stevige (financiële) domper zijn. Zeker aangezien Anderlecht al niet dik in de middelen zit.

De moeilijke financiële situatie zorgt er ook voor dat de zoektocht naar een spits voorlopig stroef verloopt. Enter Michel Vlap. Ondanks lastige periodes bewees hij de voorbije seizoenen over een neus voor goals te beschikken. In zijn eerste jaar werd Vlap zelfs nog topschutter van paars-wit, hij scoorde tien keer. Een troefkaart die hij ook nu kan uitspelen volgens Hansma. “Als hij vertrouwen heeft, is Michel in en rond de zestien aartsgevaarlijk. Met zijn creativiteit kan hij het spel versnellen, scoren en laten scoren. Anderlecht speelt nu ook in een iets ander systeem, een speelwijze die Michel nog beter moet liggen.”

Toch wordt het geen sinecure voor Vlap om zich weer in de ploeg te knokken. Anderlecht haalde met Lior Refaelov al een grote naam in huis en ook Yari Verschaeren, Francis Amuzu en Anouar Ait El Hadj willen geen figurantenrol spelen. Maar zware concurrentie? Daar heeft Vlap geen schrik van, integendeel. “Bij een grote club als Anderlecht is concurrentie nodig om je echt te meten”, meent Hansma. “Michel haalt uit die strijd net energie, hij trekt er zich aan op. Peter Verbeke en Vincent Kompany willen Anderlecht opnieuw terugbrengen naar de Belgische top en daar heb je nu eenmaal meerdere goeie spelers voor nodig. Wie dat niet beseft, moet niet aan de uitdaging beginnen. Het is goed voor Michel dat hij deel uitmaakt van dit mooie project.”