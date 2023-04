Michel Louwagie: ‘Zolang de voordelen van Hein groter zijn dan de nadelen, bijten wij al eens op onze lip’

Hij heeft alles al eens gezien en meegemaakt. Behalve een halve finale in Europa dan. Michel Louwagie (67), net voor wat een onvergetelijke driedaagse moet worden voor AA Gent. ‘Soms zit Hein zó op zijn paard, dat hij de volgende dag wellicht denkt: ‘Waarom heb ik dat nu gezegd?’’

NP en AB

Het Vierde. In wat nog een paar maanden de Ghelamco Arena heet - eind dit seizoen loopt dat contract af. “Neem een taartje”, wijst Michel Louwagie - een traktatie van een van zijn werknemers. Om vervolgens goedgezind en relaxed in zijn bureau voor een commode boordevol Europese souvenirs te gaan zitten. “Acht seizoenen op rij. Welke Belgische ploeg buiten Club Brugge kan dat nog zeggen?”

Een halve finale in de Conference League, wat zou dat voor u betekenen?

“Veel. Kijk, kampioen spelen is een prijs. De beker is een prijs. De achtste finales in de Champions League is een prijs. En een halve finale van de Conference League zou dat ook zijn. Zoiets realiseer je niet elk jaar, hé. (mijmert) In ’91-’92 hebben we eens de kwartfinale gespeeld van de UEFA Cup, tegen Ajax. Vandereycken was trainer bij ons, Louis van Gaal bij hen.”

Weet u nog wat hij na de heenmatch (0-0) zei?

(lacht) “Dat we een luizenploeg waren.”

Maar nu voelt u toch niet dezelfde kriebels als destijds in de aanloop naar AA Gent-Zenit, toen jullie konden overwinteren in de Champions League? Of als voor die titelmatch tegen Standard in 2015?

“Nee, nee. Mocht de terugwedstrijd in Gent zijn geweest, ja. Zeker als we daar dan 1-1 hadden gespeeld. Maar nu... (zucht) Ik denk niet dat we 50 procent kans hebben. West Ham haalde vorig weekend een 0-2 op tegen Arsenal.”

Zelfs Tottenham uitschakelen op Wembley, in de zestiende finales van de Europa League, schatten wij nog hoger in.

“Je hebt gelijk. Tottenham stond toen tweede in de Premier League. Maar die ploeg die daar toen gespeeld heeft, is niet beter dan onze ploeg nu. Als de wedstrijdomstandigheden meezitten, kunnen wij ons kwalificeren tegen West Ham.”

U die in deze fase van het seizoen niet gelooft in de combinatie competitievoetbal en Europa, moet nu toch toegeven dat uw trainer gelijk heeft? Het kan wél.

“Vorig jaar vochten we op drie fronten, hé, amigo. Er was de bekerfinale, de achtste finale in de Conference League én de competitie. (grijnst) Nu tackle ik u terug, hoor. En achteraf gezien heb ik toch gelijk gekregen? De beker is een echte prijs. Ik begrijp dat een trainer op elk moment zijn spelers moet motiveren. Hein kon toen voor PAOK moeilijk vragen: ‘Jullie moeten er niet vol voor gaan.’ Dat is not done. Maar een voorzitter of een CEO zien dat op zo’n moment anders.”

Stel dat het zondag Club - AA Gent was geweest...

(lacht hartelijk) “Dat is een strikvraag. (even stil) Dan zouden we op Club een punt moeten halen om ons te kwalificeren voor play-off 1? Ik moet wel toegeven dat ik graag nog eens play-off 1 wil spelen. Twee jaar zonder, dat is toch een ontbering geweest.”

Intussen is AA Gent weer sexy.

“Er is opnieuw wat meer respect voor ons, ja. We worden weer serieuzer genomen. Dat voelen we aan van alles en nog wat. Bij onze stakeholders. Onze belangrijke sponsors. Bij de supporters ook - tegen West Ham was het stadion voor het eerst sinds lang nog eens uitverkocht. En dan heb je natuurlijk nog de toenemende persaandacht.”

Het heeft u pijn gedaan, hé, die periode dat AA Gent niet leefde.

(meteen) “Uiteraard. Je vecht voor je club. Als je dan ziet dat je pas na drie of vier bladzijden over de Champions League en twee pagina’s over de Europa League een artikel over AA Gent krijgt, dan voel je dat. Kijk, covid heeft ons doen afzien. Het verhaal kennen jullie intussen, dat bouwen met eigen middelen trager gaat dan wanneer je over extern kapitaal beschikt. Da’s voor ons een grote handicap geweest in onze progressie. Maar dit is het bewijs dat we terug uit het dal aan het kruipen zijn. Sportief zeker, met onder meer die bekerwinst vorig jaar. En zonder die tegenslag van Tissoudali (een kruisbandblessure, begin dit seizoen, NP/AB) hadden we nu nog verder gestaan. We hadden trouwens ambities, we hebben ze alleen nooit uitgesproken.”

Jullie wilden meedoen voor de titel?

“Of het was gelukt, weet je nooit. Maar we hadden zeker dichter kunnen staan en sneller zekerheid kunnen hebben over play-off 1. Niet vergeten dat we vorig seizoen zijn geëindigd met 37 op 42. We wonnen onbedreigd play-off 2 én de beker. De bedoeling was om daarop verder te gaan. Vandaar dat we Tissoudali en Okumu niet verkochten, en besloten om het geraamte van de ploeg te behouden. Tot die wet van Murphy kwam en Tissoudali zich blesseerde. Hij die het moeilijkst te vervangen was. Niet dat we geen alternatieven konden vinden, maar ze waren gewoon niet betaalbaar.”

U heeft het over bouwen en heropbouwen. Hoe cruciaal is de trainer in zo’n verhaal? Hein Vanhaezebrouck heeft AA Gent gereanimeerd, na die drie trainers in minder dan een halfjaar (2020).

“Hein heeft ons meteen play-off 2 doen winnen en zo Europees voetbal afgedwongen. Waarna we vorig jaar een nieuwe stap hebben gezet, door de beker te winnen. Nu staan we weer wat verder, met die kwartfinale in de Conference League en mogelijk play-off 1. Maar om op jullie vraag te antwoorden: ik denk dat de trainer in élke club een heel belangrijke functie heeft. Daar ben ik echt van overtuigd. De voorbeelden zijn legio, ook dit seizoen.”

En dan is het niet erg als hij geregeld eens publiekelijk zijn gal spuwt?

“Wij geven Hein veel vrijheid. Als hij dat vertrouwen niet beschadigt door slechte sportieve resultaten, dan moeten wij af en toe ook eens op onze lip bijten. Da’s ook gemakkelijker geworden met de leeftijd. (lachje) Het raakt mij veel minder dan vroeger. Ik heb een dik vel gekregen. En op den duur kennen de mensen ook Hein.”

Bij sommige andere clubs zou het niet waar zijn.

“Andere besturen stellen zich misschien de vraag waarom ‘De Witte en Louwagie dat allemaal slikken’, maar zolang de voordelen groter zijn dan de nadelen, kunnen wij het allemaal plaatsen. Als er tenminste niet overdreven wordt. Kijk, het sportieve is het allerbelangrijkste. De rest pak ik erbij. (fijntjes) Een collega-bestuurder zei ooit: ‘Een goeie trainer, dat is een trainer die het minste fouten maakt.’ Trainers zijn ook maar mensen, hé, die onder druk staan. Natuurlijk zeggen Ivan en ik soms: ‘Hein, had je dat niet beter binnenskamers gezegd?’ Ook omdat hij niet van alles perfect op de hoogte is. De ‘befaamde’ Haïtiaan is intussen 18 jaar geworden - een topper. En er komt ook nog een Burundees aan. Hun testen zijn om u tegen te zeggen. Maar soms zit Hein zó op zijn paard, dat hij de volgende dag wellicht ook denkt: ‘Waarom heb ik dat nu gezegd?’”

Michel Louwagie. ‘Het verbod op de gokreclame en de toegenomen sociale zekerheid zal het voetbal dwingen om de tering naar de nering te zetten.' Beeld Wannes Nimmegeers

Wanneer gaan jullie opnieuw rond de tafel zitten? Zijn contract loopt volgend jaar af.

“Ach, in het voetbal is dat een eeuwigheid. Dat is niet dwingend.”

Het lijkt wel uw nieuwe strategie geworden. Odjidja en Kums zitten al maanden ongeduldig te wachten op een nieuw contract.

“Ze weten hoe goed het hier is, maar wij moeten eerst weten waar we staan. Dit weekend wordt in dat opzicht belangrijk. De bekerfinale ook, want als Antwerp die wint én wij halen play-off 1, dan zijn we volgend jaar zeker van Europees voetbal. Dus tot dan gaan we niet veel bewegen.”

Zullen ze moeten inleveren?

“Er zijn inderdaad nieuwe normen bij ons. Bovendien zullen zij ook wel weten dat hun prestatievermogen aan het afnemen is. Dus ja, het zal aan lagere voorwaarden zijn als ze willen blijven. Ze beseffen dat ook, denk ik. Als je weet dat het gecumuleerd boekhoudkundig verlies van alle voetbalclubs in België het laatste jaar 156 miljoen euro bedroeg, dan begrijp je dat er iets moet gebeuren. Dit is anders niet houdbaar. Ik vind het in dat opzicht zeer erg dat de politiek de betaalde sporten niet goed gezind is. Niet alleen het voetbal, maar ook het wielrennen, het basketbal... Het verbod op de gokreclame en de toegenomen sociale zekerheid zal het voetbal dwingen om de tering naar de nering te zetten.”

Waarom heeft u Ngadeu laten vertrekken naar China? Hij was uw beste verdediger.

“Maar we stonden schaakmat! Ik zal jullie het verhaal vertellen. Begin februari kreeg ik een telefoon van een Chinese makelaar, die covoorzitter is van een Deense club en in Londen leeft. Hij informeerde naar Ngadeu. Voor ons was een vertrek onbespreekbaar - de transfermarkt was intussen al gesloten, dus we konden hem niet meer vervangen. Wel mocht hij na dit seizoen gratis weg, want we konden hem meer niet betalen aan dezelfde voorwaarden. Ngadeu was een dure vogel, hoor. Niet veel later bleek er een deal met hem, waarbij hij gigantisch veel geld kon verdienen: 2,5 miljoen euro netto per jaar, 2,5 seizoenen lang. Da’s 6,25 miljoen. Dus ja, hij wilde absoluut gaan.

“Vervolgens is die Chinees naar Gent gekomen om te zeggen dat er advocaten hadden onderzocht hoe hij onder zijn contract uit kon. Mits het betalen van een verbrekeningsvergoeding kan dat. En daarna heeft de makelaar van Ngadeu een mail gestuurd waarin hij dreigde dat te doen. We stonden dus met de rug tegen de muur. Achteraf gezien was het een goede beslissing. Zowel voor hem als voor ons. Onze defensie houdt zonder hem stand.”

Hoe gaat u Gift Orban overtuigen om deze zomer (rustig) te blijven?

“Ach, Gift is een luxeprobleem. Hij heeft nog een contract tot 2027, en we hebben hem eind januari niet gehaald om in juli al weer te verkopen. Dat hebben we nog nooit gedaan.”

Als er een bod van 20 miljoen euro komt, zal u gezien de financiële situatie van AA Gent toch weleens nadenken?

“Ik ga me niet uitspreken over die 20 miljoen. (lacht) We zullen zien wat de prijs zal zijn. Ooit heb ik 20 miljoen euro op het hoofd van Moses Simon geplakt, ja, maar dat was omdat de Nederlanders verkopen voor 40, 50, 60 en intussen zelfs 100 miljoen euro. Maar als ik sprak over 20 miljoen, klonk het: ‘Die Louwagie vangt ze’.”

Maar jullie moeten straks toch verkopen om geen verlies te maken?

“Vorig jaar hebben we niemand laten gaan - dat was on-Gents - , maar deze zomer zullen we wel één of twee spelers verkopen. Omdat het bij ons businessmodel hoort. Je moet namelijk een exploitatietekort zien weg te werken. Een gezonde club blijven. Je licentie halen. Maar wie we gaan verkopen, dat weet ik nog niet.”

Mogen jullie toekomstige investeerders daar ook een mening over hebben?

(snel) “No comment. Ik heb gezegd dat ik over alles wilde praten, maar niet over investeerders. Dit is een sportief interview.”

Het sportieve hangt natuurlijk vast aan het financiële.

“Ja, en daarom heb ik u gezegd dat we een speler of twee gaan verkopen. Over de rest is al genoeg verschenen. Het moet geen soap worden.”

Maar wie wil er nu investeren zonder iets te zeggen te hebben? Jullie willen de baas blijven.

(lacht) “Opnieuw: no comment. Het is de voorzitter die dat dossier beheerst. Het is dus aan hem over daar al dan niet over te praten.”

Laat het ons anders vragen. Bent u bereid om eventueel een stap opzij te zetten?

“Natuurlijk, maar je moet zien dat de knowhow binnen de club niet verloren gaat. Dat is het punt. Trouwens, ik laat de jonge gasten al eens iets beslissen, hoor.”

Hoe lang wil u nu eigenlijk nog doorgaan?

“Weet je, zolang je gezond bent... De vraag zal zijn wat op den duur het zwaarste doorweegt. Het gebrek aan een langere periode vakantie en weekends, of het feit dat dit een zeer boeiende job is. Een die weliswaar enorm stresserend is, maar ook voor veel adrenaline zorgt. Als je moet vechten voor play-off 1, dan geeft je dat een kick áls je het uiteindelijk zou bereiken.”