Michel Louwagie verwacht dat AA Gent alsnog Europa League-ticket pakt in Cyprus: ‘Ons publiek wil een grote tegenstander’

‘De voorzitter sprak de spelers toe. Iedereen weet waar hij staat.’ Michel Louwagie (66) over een comeback in Nicosia, het seizoensbegin én de transferpolitiek van AA Gent. ‘De tijd dat wij een handelshuis werden genoemd, is voorbij.’

Michel Louwagie is klaar voor de eerste Europese verplaatsing in zijn 34ste seizoen als manager van AA Gent. Volgens Louwagie moet dit AA Gent straks met een Europa League-ticket terug het vliegtuig opstappen. Ook al moeten ze daarvoor 2-0 achterstand ophalen tegen een stugge ploeg. “Waarom zouden wij in Cyprus niet kunnen wat Omonia bij ons deed? In de tweede helft van de heenmatch bleek dat wij kwalitatief betere spelers hebben. Het is nog niet gedaan. Ik geloof dat wij ons kunnen kwalificeren voor de Europa League.”

Het zou een wezenlijk verschil zijn met de Conference League. Op financieel vlak, uiteraard. Kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League levert al zo’n 700.000 euro meer op. Maar ook voor AA Gent als club. Mooiere affiches, een groter podium. “Sinds wij Champions League hebben gespeeld, verlangt ons publiek naar grote namen als tegenstander. Die vind je eerder in de Europa League”, aldus Louwagie.

Daar zou Gent kunnen uitkomen tegen bijvoorbeeld Man United of AS Roma. In de Conference League gaat het - als reekshoofd - eerder om opponenten als Slovácko of Lech Poznań. Dan weet je het wel.

AA Gent staat alvast voor het eerste richtinggevend duel van het seizoen. Maar hoe tevreden is Louwagie over de Gentse competitiestart tot dusver? “Over bepaalde zaken ben ik tevreden. Een 8 op 12 is goed - laat ons niet vergeten dat we normaal 10 punten hadden als de strafschoppen tegen Standard correct gefloten werden.

Anderzijds heb ik de indruk dat we met te weinig drive en enthousiasme aan wedstrijden beginnen. We komen te vaak op achterstand. In de competitie zetten we dat telkens recht, maar tegen Omonia lukte dat niet. Ook over de rekrutering ben ik tevreden. We hebben de ploeg kunnen samenhouden, terwijl er wel biedingen zijn binnen gekomen. Voor een aantal spelers was er een bod, maar dat wil niet zeggen dat je ook effectief verkoopt.

Wij laten spelers niet zomaar gaan. Daarnaast deden we een aantal gerichte versterkingen (Cuypers, Torunarigha, Hong en Hauge, red.). Nu zijn we nog op zoek naar een doelman. Iemand met kwaliteit, een concurrent voor Davy Roef.”

De Buffalo’s gaan deze zomer voor kwaliteit boven kwantiteit - het is ooit al anders geweest. “Jaren geleden zeiden analisten dat wij een handelshuis waren. Wel, die tijd is voorbij”, vertelt Louwagie. “We hebben het dit seizoen anders aangepakt. Jonge voetballers als Fofana en Salah wilden we niet blokkeren door te veel nieuwe spelers aan te trekken. Tegelijk moesten de nieuwkomers echte versterkingen zijn.”

Die aanwinsten mogen zich vanavond nog maar eens bewijzen. Wordt het Europa League of toch weer Conference League?

Louwagie besluit: “Op dit moment geef ik ons seizoensbegin een 7 op 10. En nog iets meer als we ons kwalificeren voor de Europa League.” (AB)

De wedstrijd Omnonia - Gent wordt donderdagavond gespeeld om 19.00 u.

