Michael Frey: ‘Zeven wedstrijden niet gescoord? Ik zou me pas zorgen maken, mocht ik daarin geen kans gekregen hebben’

Schilder, tekenaar, profvoetballer. Antwerp-spits Michael Frey (27) heeft vele gedaantes. ‘Was ik thuis niet aan het voetballen, zat ik achter mijn tekenblok.’

De Zwitser lacht als de fotograaf enthousiast begint te vertellen over Bern, de thuisstad van Frey.

Fotograaf: “Ik vind het geweldig dat je daar via die rivier gewoon naar de overkant kan zwemmen.”

Frey: “Oh ja, dat deden we geregeld. (doet de schoolslag na) Het is niet ver, hé.”

Fotograaf: “Neen, fantastisch. Man, ik hou van Zwitserland.”

Frey zet zich neer. “Alles oké? Begin maar.”

Hoe verteer je als groep zo’n nederlaag als tegen Anderlecht?

Frey: “Goh, het was zeer stil in de kleedkamer. We voelden ons allemaal leeg. Op training de afgelopen dagen zag ik dat iedereen er met volle kracht en energie tegenaan ging.”

Gaat dat straks niet malen in het hoofd als jullie het veld opstappen?

“Neen, we starten weer vanaf nul in Anderlecht.”

Wat moet er anders in vergelijking met zondag?

“Alles kan beter, hé. We moeten scherper zijn in de zestienmeter, er met meer spelers aanwezig zijn ook. Hoger pressen, samen verdedigen. Allemaal discipline tonen. Gevaarlijk zijn in aanvallend opzicht.”

Michael Frey. Beeld BELGA

Net dat lukt de laatste wedstrijden amper. Jullie scoorden geen enkele keer in de play-offs.

“Ik had nochtans kansen tegen Club Brugge en Union. Soms gaan de ballen erin, andere keren lukt het niet. Ik moet er op blijven trainen en dat doe ik ook. Ik blijf na training achter om extra af te werken op doel. Alleen of met de andere spitsen. En thuis heb ik een klein kunstgrasveldje op mijn terras om mijn techniek bij te schaven. (lacht) Op dagen dat ik de bal op training niet veel raak, oefen ik op mijn terras. Maar ik zet ook video’s op, kijk naar andere aanvallers en hoe zij bewegen of afwerken. Scoren of niet: ‘You can’t be sad.’ Je moet blijven gaan tot de volgende kans komt.”

Je kijkt naar andere aanvallers...

(pikt in) “Ik wil dingen leren van de besten. Zoals de iets jongere Zlatan. Hoe hij bewoog, hoe hij zijn lichaam zette. Maar ik bekijk evenzeer beelden van Vlahovic, Haaland - zijn feeling om op het juiste moment in de ruimte te lopen is fantastisch - en Lukaku.”

Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

Je kon nu al zeven matchen op rij niet scoren. Is dat al vaker gebeurd in jouw carrière?

(plagerig) “Ik ben eens een jaar geblesseerd geweest...”

Ik bedoel als je fit was.

(ontwijkend) “Ik zou me zorgen maken als ik in die zeven wedstrijden geen kansen had gekregen. Die waren er wel. Maar ik maakte de ene keer een technische fout, een andere keer was ik niet alert genoeg.”

Weet je wie er na jou het meeste goals gescoord heeft bij Antwerp?

(denkt na) “Mmmm. Benson en Samatta.”

Klopt. Met elk vijf doelpunten. Is Antwerp simpelweg gezegd niet te afhankelijk van Frey?

“Neen. Natuurlijk, als je de statistieken bekijkt, heb ik veel belangrijke goals gemaakt. En het zou wellicht beter zijn als er nog spelers waren die tien keer of meer zouden scoren. Wij hebben minstens drie of vier spelers die dat kunnen. Dat komt wel, hoor.”

Ik las een artikel in Blick uit Zwitserland. Daarin werd je vergeleken met een vos. Weet je waarom?

“Een vos is slim, hé. Ik kan er nog veel van leren. Ik speel niet altijd even slim. (geamuseerd) Misschien moet ik meer voetballen als een vos in plaats van als een pitbullterriër. Meer afwachten en opduiken op het juiste moment. Alleen zie je in het moderne voetbal niet veel spitsen meer die op die manier spelen. Je moet er altijd staan, altijd werken. Tachtig minuten onzichtbaar zijn en dan scoren, lukt niet meer.”

Niet zoals Filippo Inzaghi destijds.

“Hij scoorde wel elke wedstrijd. Deed hij dat niet, dan had je er als ploeg wat minder aan. Daarom wilde hij elke keer die goal maken.”

Na een match zit je ongetwijfeld boordevol adrenaline. Hoe kom jij tot rust?

“Ik kom thuis, eet, herbekijk de match en dan probeer ik te relaxen. Door te wandelen of op mijn terras te zitten. Soms doet het deugd om neer te zitten en aan niks te denken.”

Je schildert en tekent ook graag. Vanwaar komt die interesse?

“Ik doe het al mijn hele leven. Op school was ik constant aan het tekenen. Tijdens de lessen Duits, wiskunde... En was ik thuis niet aan het voetballen, dan zat ik achter mijn tekenblok. Ik heb één jaar gestudeerd aan de kunstacademie. Daar leerde ik schilderen. (lacht) Kunstgeschiedenis interesseerde me dan weer minder. Maar weet je: ik heb thuis meer dan duizend tekeningen of schilderijen liggen. Elke week werk ik iets nieuws af.”

Verkoop je jouw werken?

“Nog niet. Ik wacht op het juiste moment.”

Je had het eerder over Zlatan. Naar wie keek de jonge Michael Frey nog op?

(blaast) “Stéphane Chapuisat (onder meer ex-Dortmund, KDZ) vond ik heel goed. En Ciriaco Sforza (onder meer ex-Bayern München en Inter, KDZ).”

Sforza was toch geen aanvaller?

“Meer een nummer tien. Maar tot mijn zestiende was ik een middenvelder - dat zal er iets mee te maken hebben. In de nationale jeugdploegen stond ik zelfs eens linksachter en nummer zes. Toen ze zagen dat ik veel scoorde, hebben ze me een rij naar voren geschoven.”

Als je ouder wordt, wil je dan weer een rijtje zakken?

“Nee, nee. Pas op, ik had veel plezier als middenvelder. Omdat ik zoveel energie had zeiden ze tegen mij: ‘Ga het veld op en doe wat je wilt.’ Moest je me niet zeggen. (lacht) Ik liep overal. Maar ik ben en blijf op-en-top spits.”