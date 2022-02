Meylemans test opnieuw negatief op corona. Nog één test verwijderd van deelname

Eerder had ze na haar aankomst in China drie tests met verschillende resultaten afgenomen: één bleek positief, één negatief en één in de grijze zone dat als nipt positief is geregistreerd.

Meylemans was begin januari besmet geraakt met het coronavirus. Gevoelige PCR-tests kunnen ook weken later nog restanten van het virus opsporen, zonder nog besmettelijk te zijn. Het organisatiecomité van de Winterspelen in Peking plaatste Meylemans evenwel in quarantaine. Als ze na haar laatste negatieve test met 24 uur tussentijd nog eens negatief test mag ze de quarantaine verlaten en kan ze zich focussen op haar sportieve ambitie. In het skeleton geldt ze als een outsider voor een medaille.

Meylemans houdt er intussen de moed in: “Er is licht aan het einde van de tunnel.” Met een knipoog gaf ze in een filmpje op instagram ook een rondleiding van haar kleine hotelkamer waarin ze op quarantaine verblijft: “Ik heb vandaag mijn trainingscenter geopend”, zo verwijst ze naar een fitnesstoestellen in het gangpad.” En de minibadkamer noemt ze haar “schoonheidsgebied.