Met zijn gedachten bij het WK revalideert Tissoudali op het Spaanse strand

Het Spaanse Oliva is al jaren de vaste stek voor AA Gents winterstage. Uitstekende velden, comfortabel hotel en vooral: geregeld een streepje zon en 20 graden. Van de vrieskou hadden de Buffalo’s geen last.

“We wilden het slechte weer vermijden. De velden in België zijn momenteel bevroren. Op dat vlak zat onze timing dus perfect”, zegt coach Hein Vanhaezebrouck. “We hebben hier tijd gehad om uitgebreid te trainen, enkele zaken op te frissen of nieuwe principes erin te slijpen. Die tijd hadden we niet in de eerste helft van het seizoen door ons drukke programma. Een hele week samenzitten creëert ook een hechtere groep.”

Een uitbundige sfeer zoals bij leider Racing Genk, waar Wouter Vrancken in het zwembad sprong, hing er bij AA Gent niet. Ontspannen was het wel. Veel spelers, Tarik Tissoudali en Ibrahim Salah in het bijzonder, keken samen naar het WK. De Franstaligen speelden 's avonds in de lobby een dobbelsteenspelletje, met Laurent Depoitre als gangmaker. Hugo Cuypers en Matisse Samoise werden dan weer geplaagd toen ze voor de kerstboom in de inkomhal moesten poseren met de AA Gent-wintertruien.

Een trainingskamp onder Vanhaezebrouck is geen lachertje: twee trainingen per dag, zowel fysiek als mentaal zwaar. Julien De Sart is weer topfit en maakte indruk. Hij strijdt volop voor een basisplek. Op training porden de spelers elkaar aan. “Waarom geef je zo’n pass?”, riep Michael Ngadeu zijn collega-verdediger Jordan Torunarigha eens toe. Vanhaezebrouck heeft niets liever.

Hongerig

Terwijl de Gentse spelersgroep zich afbeulde op de trainingsvelden werkte Tissoudali aan zijn revalidatie op het strand, met een indrukwekkende rots op de achtergrond. “Er zijn slechtere plaatsen om te werken”, merkte de kinesist op.

Stabiliteitsoefeningen, hard labeur in het mulle zand en nadien een duik in het water. Tissoudali heeft een enorme honger om sterker terug te komen. De tegenstanders zijn gewaarschuwd. AA Gent gaat vanaf begin maart een pak sterker zijn eens de Marokkaanse international weer fit is. Hij wordt hun belangrijkste transfer.

CEO Michel Louwagie, die tot dinsdag aanwezig was in Spanje, staat trouwens voor een aanzienlijke uitdaging als hij de ploeg wil versterken. De financiële middelen zijn beperkt. Het team samenhouden en hopen dat iedereen fit blijft, is dat het plan?

Gisterenmiddag won AA Gent nog een oefenmatch tegen Heerenveen met 4-1, dankzij goals van Cuypers (2), Salah en Fofana. Vandaag vliegen de Buffalo’s naar huis, dinsdag volgt de bekermatch tegen Cercle Brugge.

De vakantie is gedaan voor Lukaku en De Bruyne. Beeld Inter/Instagram Kevin De Bruyne

Duivels op post

Bij Manchester City heeft Kevin De Bruyne gisteren de trainingen hervat. De middenvelder werkte zowel indoor als outdoor. De Bruyne genoot na de teleurstellende WK-exit van de Rode Duivels van een vakantie met het gezin in Lapland. Manchester City speelt volgende week donderdag zijn eerste duel met inzet na het WK. In de achtste finales van de League Cup wacht meteen een topper tegen Liverpool.

Dinsdag hervatte Romelu Lukaku al de trainingen bij Inter. De spits kwam op het WK tweemaal als invaller op het terrein: tien minuutjes tegen Marokko en een helft tegen Kroatië. Inter herneemt de Serie A op 4 januari met een thuismatch tegen koploper Napoli.

Cristiano Ronaldo, tot slot, vloog na de uitschakeling met Portugal naar Madrid. Hij onderhoudt er zijn conditie bij Real, zijn oude club. De vedette heeft momenteel geen werkgever nadat zijn contract bij Manchester United is ontbonden. Volgens Portugese media wil hij doorgaan als international.