Met zelfde vechtlust en betere verdediging kunnen Red Flames kwartfinale nog halen

Na de 1-1 tegen IJsland wacht donderdag Frankrijk in de poule op het EK. Wat is goed en wat moet beter? Een pluspunt alvast: als de voetballogica wordt gevolgd, is de kwartfinale mogelijk voor de Red Flames.

Plus: concentratie, matchbegin en fysiek

De focus zat goed vanaf de start. Je zag het aan de duels. Vangheluwe, De Neve, Vanhaevermaet: allemaal waren ze op de afspraak en de lopers gooiden flink de beuk erin bij balverlies. Iedereen kreeg een knak na vijftien minuten. Het was bijna 30 graden en het veld lag vol in de zon. “We waren snel kapot. De zon, de warmte. Het ging wel even moeilijk”, zei Tessa Wullaert.

Benieuwd of het sporen nalaat. Bondscoach Ives Serneels: “Er zijn er zeker die met last uit hun bed zullen komen. Dit was een heel zware wedstrijd.”

Serneels wisselde slechts twee keer. Fysiek had het team over de hele wedstrijd weinig problemen. Gisteren waren familieleden (maximaal vier) op bezoek tussen 16 en 20.30 uur. Hersteltraining, verzorging en wedstrijdfases bekijken, daarmee werd de rest van de dag gevuld.

Min: wankel op hoge ballen

Het is de IJslandse specialiteit en de Flames wisten nooit goed wat ermee aan te vangen. Tien hoekschoppen, een hele rits voorzetten, Jónsdóttir die gooide tot aan de eerste paal. Zelden heeft een team op dat niveau zo staan bibberen. De tweede, vaak ook de derde ballen gingen naar de oppositie. Het kostte maar één doelpunt.

“Daar moeten we zeker nog een analyse van maken, want ze hebben wel wat kansen gekregen op stilstaande fases”, zei doelvrouw Nicky Evrard. De Flames deden zelf opnieuw niets met de standaardsituaties, op één kopballetje van Sari Kees na.

Opluchting bij de Red Flames in de EK-opener. Beeld BELGA

Plus: dat ene punt

Winnen was een must, maar niemand was ontevreden. Van “niemand mag ontgoocheld zijn” (Serneels) en “beter dan vorige keer” (Wullaert die bewust Serneels citeerde) tot “we hadden wel het gevoel dat winnen ook kon” (iedereen). Het is goed dat niemand een slecht gevoel overhoudt aan deze wedstrijd. Het blijft zeker spannend tot de laatste dag van de groepsfase. Als de voetballogica wordt gevolgd, is de kwartfinale mogelijk. Als Frankrijk alles wint, Italië wint van IJsland en België wint van Italië, dan is het zover.

Min: passing

Justine Vanhaevermaet was bij de uitblinkers, maar tegelijkertijd heel kritisch voor zichzelf. “Iets te onzuiver in de passing. Ik weet dat ik beter kan.” Het is wachten op een gave wedstrijd, met overtuiging, met vlot voetbal. Misschien is het door het hoge niveau van de volgende tegenstanders wat te veel gevraagd.

Wullaert: “We moeten snel en beter diep spelen. Vanaf het middenveld nog meer vooruit spelen. Niet alleen in de tweede, maar ook in de eerste helft.” De Flames waren toch nog te passief begonnen, bedoelde ze. En tegen Frankrijk? “De bus parkeren en rekenen op een counter?”

Plus: teamspirit

Getuige het moment toen het team voor de aftrap bij de bank samenkroop terwijl IJsland al klaarstond en de Flames het hele protocol lieten wachten. Zie de collectieve explosie toen Evrard de penalty stopte. En zie vooral de seconden voor de strafschop. Wullaert: “Vanhaevermaet pakte de bal en zei: ‘Ik schiet hem binnen’. Ik zei: ‘Als je hem binnen schiet, is het goed.’” Vanhaevermaet: “Ik ging naar Wullaert en ze zei: ‘Doe maar’.”