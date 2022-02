Met WK-ticket op zak sprint Rosius morgen zonder druk

Welke gedaante neemt Rani Rosius morgen aan op het BK indoor? Knalt ze ontspannen naar een nieuw persoonlijk record op de 60 meter? Of is de scherpte een beetje weg nu ze al zeker is van het WK indoor? Zelfs voor de beloftevolle sprintster zal het een verrassing zijn.

“Het is niet makkelijk om elke week op je best te zijn. Eén honderdste van een seconde, dat maakt meteen tien centimeter verschil. Dus is het een hele opluchting dat ik mijn limiet al heb gelopen, want niets is zo lastig als daar de hele tijd op te moeten jagen. Dat is echt vervelend. En als het niet snel lukt, kruipt dat tussen je oren. Er zijn nachten dat ik er wakker van werd en begon te piekeren: ik móét dit doen.”

Beter kan Rani Rosius (21) niet schetsen hoe ze zich voelt sinds ze afgelopen zondag in Düsseldorf 7.30 klokte, exact de tijd die ze nodig had om zich te kwalificeren voor haar eerste WK indoor. Zo heeft ze meteen haar eerste doel voor 2022 bereikt. Dat is minder evident dan het lijkt. Haar persoonlijk record staat sinds februari 2021 op 7.27 maar een coronabesmetting tijdens een stage op Tenerife in januari gooide haar planning overhoop.

“Er was een corona-uitbraak in het hotel waar we logeerden”, vertelt Rosius. “Samen met een achttal andere Belgische atleten raakte ik daar besmet. Na mijn terugkeer heb ik een hele week ziek in bed gelegen, drie dagen met koorts. Ik had het nadien niet makkelijk om de trainingen te hernemen. Ik was heel snel moe, mijn lichaam raakte precies niet wakker. Nu nog ben ik niet op het niveau dat ik tijdens de stage haalde. Door corona heb ik mezelf nog niet teruggevonden.”

Pieken naar WK

Door covid werd ook een verplichte skistage van haar hogeschool in Diepenbeek verschoven – Rosius volgt een opleiding voor leerkracht wiskunde-lo – waardoor ze op 30 januari al haar indoorseizoen kon beginnen tijdens de Vlaamse kampioenschappen in Gent. Resultaat: 7.43 en 7.40. Vier dagen later trad ze aan in Berlijn: 7.37 en 7.34. Dortmund op 12 februari viel tegen (7.46) maar in Düsseldorf knalde ze naar de verlossende 7.30.

Op het WK indoor midden maart in Belgrado, haar eerste als senior nadat ze vorig jaar al debuteerde op het EK indoor (halve finales), wil Rosius op haar best zijn. De reeksen overleven, dat is een minimumvereiste. De finale, dat zit er nog niet in, beseft ze.

Welke tijd ze morgen op het BK indoor in het Centre Sportif in Louvain-la-Neuve in gedachten heeft, daar kan ze niet op antwoorden. “Zoals ik al zei: er is een last van mijn schouders gevallen. Misschien ben ik zaterdag wel te ontspannen. Ik probeer zoals altijd mijn besttijd te benaderen of verbeteren, maar het minste foutje op de 60 meter betaal je cash. Een fractie trager reageren bij de start, een pasje te veel naar rechts… Je bent snel een tiende van een seconde kwijt. Eigenlijk moet je foutloos spurten om een goede tijd te realiseren.”

Scherpe limieten

Na het indoorseizoen staat er voor Rosius een stage op Cyprus op het menu en vervolgens zet ze de jacht in op een ticket voor het EK atletiek in München. De limiet voor de 100 meter is 11.24, haar pr staat op 11.33. Loopt ze die chrono niet, dan moet ze de top 36 halen op de Europese ranking.

Voor het WK atletiek in juli is de toegangstijd nog scherper: 11.15, of op de wereldranking de top 48 halen. “Ik weet niet of ik dat dit jaar al kan”, bedenkt Rosius. “De limieten zijn heel streng en je moet veel wedstrijden lopen om genoeg punten te halen voor je klassement. Het is niet genoeg dat je één keer snel bent. En je moet binnen geraken op de meetings waar veel punten te rapen zijn, dat is niet iedereen gegeven. Soms is de logica ook zoek: in België is het nationale kampioenschap minder waard dan in Frankrijk. Maar goed, mijn doel is vooral om in 2022 gewoon sneller te zijn dan vorig jaar.”

Nog dit: Paulien Couckuyt geeft geblesseerd forfait voor het BK indoor in Louvain-la-Neuve en in principe ook voor het WK indoor in Belgrado. “Tenzij er een mirakel gebeurt”, zo laat ze weten. Op het BK stond Couckuyt ingeschreven voor de 400 meter.