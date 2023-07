Met wat vertraging strikt Anderlecht Argentijnse jeugdinternational

Buenos Aires, Londen, Brussel. Na een reis van iets meer dan zestien uur landde Luis Vázquez op Belgische bodem. Vergezeld van zijn makelaar en een aantal intimi pikte hij een huurwagen op en zette hij koers richting Brussel. Vandaag legt de 22-jarige spits zijn medische tests af en zet hij zijn krabbel onder een contract voor vier seizoenen.

Met Vázquez strijkt opnieuw een Argentijn neer in het Astridpark. De gewezen jeugdinternational moet in de voetsporen treden van Nicolás Frutos, Hernán Losada, Lucas Biglia en Matías Suárez.

Vázquez komt over van Boca Juniors. Anderlecht betaalt net geen 5 miljoen euro voor de diepe spits van 1,90 meter, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot iets meer dan 6 miljoen. Zijn overgang had heel wat voeten in de aarde. Paars-wit bereikte zowel met Boca als met Vázquez zelf een akkoord. Maar, zoals gangbaar is in Argentinië, doken uit het niets verschillende tussenpersonen op, allen tuk op een deel van de koek.

Boca Juniors was slechts voor 70 procent eigenaar van Vázquez; 30 procent van de transfersom gaat rechtstreeks naar Club Atlético Patronato, de Argentijnse tweedeklasser waar Boca Vázquez in juli 2020 voor 300.000 euro ging weghalen. Na een sterke periode in het tweede elftal promoveerde Vázquez twee seizoenen geleden naar de A-ploeg van Boca.

Van arme komaf

Zijn eerste goal scoorde hij in La Bombonera, het mytische stadion van Boca. Die maakte Vázquez, een jongen die zich spiegelt aan Robert Lewandowski, uitgerekend tegen zijn ex-club Patronato. Fans om zijn doelpunt mee te vieren waren er niet. Geen vuurwerk op de steile tribunes, alleen een akelige stilte. Dat verdomde covidseizoen.

Vijfhonderd kilometer noordelijker werd er wel gevierd. Vázquez is afkomstig uit Recreo, een kleine stad in de buurt van Santa Fe. “Voor ons was het een droom die uitkwam”, vertelde zijn moeder kort nadien in een interview. “Ik denk dat we nerveuzer waren dan hij. Maar we hebben zoveel opofferingen gedaan voor onze zoon. Op zo’n moment flitst dat allemaal door je hoofd.”

“Ik was heel jong toen ik Luis kreeg”, zei moeder Rocío, nu 38, in hetzelfde interview. “Tot ver in mijn zwangerschap ben ik blijven voetballen. Ik ben er gek op. Ik denk dat ik Luis al tijdens mijn zwangerschap de voetbalmicrobe heb doorgegeven.” Vader Rubén Vázquez schopte het als spits tot het regionale niveau.

Het gezin Vázquez had moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. “Er zijn momenten geweest dat we moesten kiezen tussen eten kopen of Luis een paar voetbalschoenen geven om zijn droom na te jagen. Ook toen hij als vijftienjarige naar Patronato ging hadden we net voldoende om zelf rond te komen en zijn internaat te betalen.”

Vázquez had moeite om zich door te zetten bij Boca Juniors en sukkelde met een blessure aan de buikspieren. In vier seizoenen scoorde hij over alle competities heen 16 goals in 98 wedstrijden.

Club Brugge had Vázquez destijds op het verlanglijstje staan maar knapte af op de vraagprijs van 10 miljoen euro, ruim het dubbele van de prijs waarvoor Anderlecht hem nu binnenhaalt. Europa is voor Vázquez een nieuwe stap naar een beter leven voor zijn familie.