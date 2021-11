Met wat vertraging gaat Van Aert nu toch voor groen in de Tour

Wout van Aert mikt in de Tour 2022 vol op de groene trui. Dat zegt hij in een dubbelinterview met wieleranalist Dirk De Wolf naar aanleiding van de Kristallen Fiets.

Twee jaar lang werd vakkundig de boot afgehouden. Was het niet door Van Aert zelf, dan door zijn ploeg Jumbo-Visma.

Of hij toch niet aan de groene trui dacht, vroegen we hem vorig jaar na zijn tweede ritzege in Lavaur, op een moment dat de kloof met Peter Sagan amper 32 punten bedroeg. “In de toekomst wordt het zeker een objectief. Maar nu nog even niet. Me uitsloven voor Roglic en Dumoulin en me tegelijk concentreren op de punten is een onmogelijke combinatie”, klonk het toen.

Ook in de aanloop naar de Tour 2021 rekende ploegleider Merijn Zeeman al vroeg af met alle speculaties. “De groene trui is geen doel voor Van Aert.”

Maar half oktober, op de voorstelling van de Tour 2022 in Parijs, luidde een heel andere klok. “Als Van Aert zelf aangeeft dat hij voor het groen wil gaan, zullen we zien hoe we dat kunnen invullen”, stelde CEO Richard Plugge. “Maar het grote teamdoel blijft Parijs halen in het geel.”

Andere klimmers

Precies dat is voor De Wolf de aanleiding om een lans te breken voor Van Aerts koersvrijheid. “Alle begrip voor dat hogere doel. En ik weet het, Wout, je bent een teamplayer. Fantastisch wat je doet voor Roglic. Zo’n voorbeeldige ploegmaat die de groep hoogstpersoonlijk uitdunt, die had Eddy Merckx destijds ook wel gewild. Vraag is: moet jíj dat werk allemaal opknappen voor Roglic? Daar zijn verdorie toch andere renners voor? Je bent zélf een kopman."

De Wolf is ervan overtuigd dat de exit van Roglic, na een valpartij, in de afgelopen Tour een enorm gewicht van Van Aerts schouders haalde. “Je kreeg wat meer vrijheid, waardoor je ook je ding kon doen in die rit over de Ventoux. Dat was zoveel mooier voor ons, Belgen.”

Van Aert: “In de bergen zijn we effectief sterk genoeg. Alleen leiden de omstandigheden soms tot dat werk. Ik voel me daar ook niet te goed voor en ik zou het fantastisch vinden om met Roglic eens de Tour te kunnen winnen.”

Maar, en nu komt het: “Volgend jaar wil ik heel graag voor de groene trui gaan. Dan zullen we daar een plan voor opstellen dat past binnen de algemene ploegtactiek. Dan nog betekent dat niet dat ik per definitie ‘losse pion’ ben en dat de zes anderen zich op Roglic mogen concentreren.”

Meestrijden voor de groene trui wordt voor Van Aert een volgende stap in de Tour, die hem los van de zware crash in de tijdrit in Pau in 2019 al veel succes heeft geschonken. Toen won hij één etappe (Albi), vorig jaar twee (Privas, Lavaur) en dit jaar drie: een bergrit (Malaucène over de Ventoux), een individuele tijdrit (Saint-Emilion) en een massaspurt (Champs-Elysées), iets wat enkel Merckx en Hinault hem ooit voordeden. Reden temeer om te geloven dat Van Aert, in 2020 en 2021 telkens vijfde in het puntenklassement, niet voor een uitzichtloze missie staat.