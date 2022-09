Met wat steun van boven? Nederlander doet voor Vaticaan mee aan het WK wielrennen

Vaticaanstad doet volgende week voor het eerst mee aan het wereldkampioenschap wielrennen en de man die namens de Heilige Stoel het Australische asfalt zal teisteren is een geboren Groninger.

Het is de 40-jarige Rien Schuurhuis, een renner zonder noemenswaardig palmares, die herkenbaar zal zijn aan een wit-geel tenue. Zijn beste prestatie leverde hij vorig jaar in Emmen, waar hij van de 48 deelnemers 40ste werd bij de nationale kampioenschappen tijdrijden.

De pauselijke wielergezant zegt dan ook met bescheiden ambities van Rome af te reizen naar Wollongong, waar op zondag 25 september om kwart over tien ’s ochtends plaatselijke tijd de renners van start gaan. De finish halen zou voor Schuurhuis al een formidabele prestatie zijn, want de route voert over 270 kilometer – zo lang is het WK in jaren niet geweest – en niet minder dan 4.167 hoogtemeters. Alsof je de Mont Blanc tot 700 meter onder de top op fietst.

Vaticaanstad, waar ze al sinds 1905 in wedstrijdverband fietsen, werd vorig jaar het 200ste en kleinste lid van de internationale wielerunie UCI en ingeschreven als Athletica Vaticana-Vatican Cycling. Een symbolisch lidmaatschap, eigenlijk om de wielersport te eren. Wielrenners bereiken veel mensen en dragen bij aan solidariteit en inclusiviteit, vindt ook, naar verluidt, paus Franciscus.

Altruïstische teamgeest

De Argentijnse voetballiefhebber zegende ooit alle wielrenners voor “hun geduld bij het klimmen, hun moed bij het sprinten en hun altruïstische teamgeest”. De kerk, zei de paus, is als een fiets: “Die blijft alleen overeind als hij vooruit blijft gaan.”

Toen wielrenner Schuurhuis in 2020 in Rome kwam wonen, werd hij gegrepen door de pauselijke benadering van sport, “als een voertuig voor ontmoeting”. Hij werd meteen na aankomst lid van Athletica Vaticana, de overkoepelende sportbond van het Vaticaan. “De taal van sport is echt universeel”, verklaart de renner vroom in Italiaanse kranten, “en overstijgt leeftijd, taal en overtuigingen.”

Hij deed de afgelopen jaren mee aan koersen in Laos, Indonesië, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Australië, waar hij tot 2018 deel uitmaakte van Oliver’s Real Food, een wielerploeg van het derde en laagste niveau. Vanuit Australië volgde hij zijn vrouw, Chiara Porro, die de Australische ambassadeur werd in Vaticaanstad. “Het Vaticaan op het WK wielrennen mogen vertegenwoordigen is een ongelooflijke eer voor mij.”

Net als Bauke Mollema, de wel succesvolle Groninger die Schuurhuis in Wollongong in het peloton zal treffen, waren het de dagelijkse fietstochten naar school (‘en de kerk’) waardoor de liefde voor het wielrennen is ontstaan. “Mijn eerste zakgeld ging op aan een fiets. Het fietsen lag aan de basis van veel van mijn vriendschappen, met mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en culturen.”

Schuurhuis, die op het WK slechts twee renners zal treffen die ouder zijn dan hij, krijgt een delegatie mee naar Australië om hem te helpen bij zijn gezegende opdracht. Opmerkelijk staflid is de 37-jarige Italiaan Valerio Agnoli, die in 2019 stopte als prof maar nog scherp oogt. Zijn cijfers liegen niet: Agnoli fietste een aanzienlijk imposantere erelijst bij elkaar dan Schuurhuis.