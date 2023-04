Met volle steun van SD Worx jaagt Kopecky op wielerhistorie

Niet dat haar voorgangers er uitgebreid de kans toe kregen. De vrouwelijke versie van Parijs-Roubaix is, in tegenstelling tot de mannelijke eeuweling (120), pas aan haar derde editie toe. Lizzie Armitstead (2020) en Elisa Longo Borghini (2021) werden respectievelijk 18de en 33ste in Vlaanderens Mooiste, een week voor ze hun helleklassieker wonnen. Voor Kopecky wenkt dus een unieke kans op een flard wielerhistorie. En dat beseft ze maar al te goed. “Alleen winnen is goed genoeg. Als we daar niet in slagen, zal ik achteraf teleurgesteld zijn.”

Miskijk u vooral niet op het woordje ‘we’. Dat Kopecky ook voor Parijs-Roubaix kopvrouw is bij SD Worx, daar twijfelt niemand aan. En wie dat toch zou doen, wordt door teamgenoot Lorena Wiebes helemaal over de streep getrokken. “De ploeg voelt als een kleine familie. Parijs-Roubaix is een belangrijk doel voor Lotte, dus wil ik haar helpen.”

Eigenlijk lag Kopecky dit klassieke voorjaar maar van één wedstrijd echt wakker. Vorig jaar verbeet ze de ontgoocheling van haar tweede plaats. “Mijn voorjaar kan al niet meer stuk, maar dat doet me niets inboeten aan motivatie. Ik ben wel niet meer zo nerveus als vroeger. Op de een of andere manier voel ik veel minder druk.”

Strategisch vooruitblikken ligt volgens Kopecky moeilijk. Daar heeft de jonge geschiedenis van de koers alles mee te maken. “Veel ploegen zoeken nog naar de juiste tactiek. We kregen al twee keer een solozege na een lange vlucht. Maar dit jaar kan er evengoed een groepje naar de finish rijden. Evident wordt het zeker niet, want in Parijs-Roubaix speelt ook de factor geluk een rol.”