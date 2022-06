Met Vincent Janssen (en Toby Alderweireld) zet Antwerp echt de jacht in op Club Brugge

Zes maanden na de laatste kapitaalsverhoging van 21,6 miljoen euro is Antwerp FC een nieuwe weg ingeslagen. Voorzitter Paul Gheysens spaart kosten noch moeite om de top van het Belgische voetbal te veroveren. Getuige daarvan de eerste toptransfer deze zomer: de komst van Vincent Janssen (28) op voorspraak van de sportieve baas Marc Overmars. Een deal die zo goed als zeker vandaag wordt afgerond.

The Great Old betaalt de doelpuntenmaker de komende vier seizoenen maar liefst 2,5 miljoen euro per jaar, wat van de Nederlander meteen de grootverdiener in de Jupiler Pro League maakt. Zo behoudt Janssen het riante salaris dat hij bij het Mexicaanse Monterrey nog tot 2024 zou verdienen. Een naar Belgische normen duizelingwekkend bedrag dat zelfs het loon van Club Brugge-doelman Simon Mignolet overstijgt.

Dat er in Deurne-Noord voor Rode Duivel Toby Alderweireld (33) een contract uit dezelfde grootteorde ligt te wachten, zet het offensief van Gheysens en Antwerp alleen maar kracht bij. Eens het Qatarese Al Duhail het licht op groen zet, zal ook zijn transfer snel worden afgerond.

Garantie op succes

Niet de transfersommen, wel het loon van Janssen en straks wellicht dat van Alderweireld zijn significant. Net zoals Club Brugge de geldbuidel opentrok om alle problemen onder de doellat voorgoed weg te nemen en het contract van Hans Vanaken in 2019 en 2020 tot tweemaal toe opwaardeerde, zo gaat ook Antwerp all-in voor wat in hun ogen een garantie op succes moet zijn.

Niets lijkt Gheysens te veel in zijn expansiedrang met Antwerp, dat qua loonmassa en investeringen intussen in dezelfde wereld als die van de landskampioen speelt. Qua structuur heeft Antwerp nog een heuse inhaalbeweging te maken, maar de middelen zijn in elk geval voorhanden. Waar Anderlecht creatief moet zijn, Gent en Genk proberen aan te klampen en Standard zich een weg uit het dal zoekt, lijkt Antwerp de jacht op blauw-zwart deze zomer definitief in te zetten.

De eerstvolgende grote afspraak voor het team van Mark van Bommel is de tweede voorronde van de Conference League. Daarin nemen ze het op tegen het Finse FC Inter Turku of het Kosovaarse FC Drita. De heenmatch wordt op 21 juli op de Bosuil gespeeld, de return volgt een week later.