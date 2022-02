Met vier leiders valt QuickStep de Vlaamse kasseien aan

De laatste winnaar van de Omloop, Davide Ballerini, is morgen niet van de partij. Kasper Asgreen is na een covidbesmetting nog niet top. Toch wil QuickStep-Alpha Vinyl meteen uitpakken. Met wie?

1. Waarom is het zo stil rond Asgreen?

Met zeges in de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen was Kasper Asgreen vorig jaar de man van het Vlaamse voorjaar. Dat de Deen dit weekend alweer de man zal worden, zit er niet meteen aan te komen. Hij raakte begin februari besmet met covid en sukkelde in de Ronde van de Algarve duidelijk nog met naweeën. “Ik ben helemaal hersteld, maar heb wel een paar trainingsdagen verloren. Die achterstand beïnvloedde mijn manier van koersen in de Algarve”, zegt Asgreen.

In de tijdrit eindigde hij pas 32ste, bijna vier minuten na ploegmaat Remco Evenepoel. “Asgreen is in die tijdrit bewust niet tot het gaatje gegaan. Volgens onze dokter is dat aangewezen wanneer je net hersteld bent van een virus”, zegt ploegleider Wilfried Peeters.

De beste Asgreen zullen we dit weekend nog niet zien. “Klopt. Ook in Tirreno-Adriatico zal ik nog hinder ondervinden van die trainingsachterstand. Ik hoop vanaf eind maart helemaal onder stoom te geraken”, stelt Asgreen.

2. Wie wordt de kopman?

Bij de ploeg van Patrick Lefevere wordt in de voorjaarskoersen zelden een strikte hiërarchie toegepast. “Normaal starten Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal en ik op dezelfde lijn”, zegt Asgreen. Al voegt Lampaert wel een extra accolade toe. “Als één renner van die vier net iets meer beschermd zal worden, dan is het Asgreen.”

Een Davide Ballerini, die vorig jaar piekte naar de Omloop, lijkt QuickStep-Alpha Vinyl nu niet te hebben. “Niemand van ons vier heeft gepiekt naar dit weekend. Zolang niemand erbovenuit steekt, mag iedereen zijn kans gaan”, zegt Asgreen.

Sénéchal is de snelste van de vier, maar won nog geen Vlaamse voorjaarsklassieker. Stybar won de Omloop in 2019, maar zit in een fase van zijn carrière dat elke klassieke zege zijn laatste kan zijn.

Is Lampaert – net als Stybar einde contract – de wolf in schaapskleren? “Ik wil de Omloop graag eens winnen en zal de kans niet laten liggen, maar ik hoop dat mijn piek iets later volgt. Al is pieken geen exacte wetenschap.”

Ook Lampaert liet de tijdrit in de Algarve waaien. Uitleg: “Ik heb andere doelen.” Op de slotdag reed hij wel een sterke wedstrijd in dienst van Evenepoel. Het is zijn collega’s niet ontgaan, al moet de West-Vlaming daar zelf om lachen. “Ik had last van een sinusitis en trapte zeker niet mijn beste wattages.” Intussen is de verkoudheid voorbij.

Yves Lampaert: "Ik wil de Omloop graag eens winnen, maar ik hoop dat mijn piek iets later volgt." Beeld BELGA

3. Waarom rijdt Jakobsen geen Omloop?

Misschien zit de renner die conditioneel over de beste papieren beschikt morgen gewoon voor de tv in het hotel: Fabio Jakobsen. “Om de Omloop te mogen rijden zal ik van ploeg moeten veranderen”, grapte de Nederlandse sprinter in de Algarve. Een deelname werd wel degelijk overwogen. “We hebben erover nagedacht, maar je mag de Muur van Geraardsbergen niet onderschatten. Bovendien willen we dat Jakobsen zondag fris aan de start staat van Kuurne”, zegt Peeters.

Wat als de Omloop net zoals vorig jaar uitmondt in een groepsspint? Die kans is niet klein. Door het schrappen van de Molenberg is de enige flessenhals uit het parcours. “Een groepssrint kan”, zegt Peeters. “Een uitgesproken sprinter hebben we dan niet. Sénéchal is snel, maar op zo’n moment zullen we beslissen op basis van wie onderweg al veel energie heeft verspild.”

4. Wie kan Declercq doen vergeten?

Tim Declercq is normaal de controleur van dienst, maar afwezig door pericarditis (ontsteking van het hartzakje). “Een groot verlies”, zegt Asgreen. “Maar met Josef Cerny hebben we misschien een waardige vervanger. Hij heeft een grote motor.”

Aan die motor zal het zeker niet liggen, benadrukt Peeters. De 28-jarige Tsjech geldt als een onvermoeibare tempobeul, maar reed buiten Kuurne-Brussel-Kuurne nog geen Vlaamse klassieker. Zal hij standhouden in het gewriemel? “Ik heb er vertrouwen in. Tijdens de verkenning reed hij alleszins sterk over de kasseien”, zegt Asgreen.