Met vernieuwde entourage komt Elise Mertens in actie in Melbourne

Vreemde tijden vragen om vreemde ingrepen. Zo kan het dat Mertens het tweede reekshoofd is in het toernooi Summer Set 2 terwijl ze in het dubbelspel het eerste reekshoofd is in Summer Set 1. Beide evenementen vinden plaats in Melbourne Park.

2022 moet voor Mertens het jaar van de aansluiting bij de top tien worden. Daarvoor werden flink wat aanpassingen doorgevoerd. Coach (en vriend) Robbe Ceyssens werd bedankt voor bewezen diensten, met de Franstalige Quentin Struckmeyer en Simon Goffin werden een nieuwe conditietrainer en coach aangesteld.

“Ik werkte vijf jaar samen met Robbe”, zei Mertens zondagnacht in Melbourne. “Ik had een switch nodig en zocht naar een nieuwe visie, een ander perspectief. Ik ga nu wel alleen Frans spreken, maar dat is goed voor mij. We zullen zien of het werkt. Voorlopig loopt het lekker.”

Thuis kerst gevierd

Veel tijd heeft de broer van David Goffin niet gehad om zijn eigen accenten te leggen. Het tussenseizoen was door de deelname van Mertens aan de Masters in Mexico alweer kort. “Ik was toch blij om even thuis te zijn”, glimlachte de nummer vier van de wereld in het dubbelspel. “Fijn ook dat ik Kerstmis kon vieren. Maar het is ook altijd leuk om het koude België in te ruilen voor het zonnige Melbourne.”

Mertens kent de omgeving maar al te goed. Twaalf maanden geleden won ze hier met de Gippsland Trophy haar zesde WTA-titel om daarna op de Australian Open mee te gaan tot in de achtste finale. “Ik heb enkele fijne herinneringen. Die titel die ik moet verdedigen, daar wil ik niet te veel aan denken. Hopelijk kan ik een goede start nemen. Op dit moment voelen de slagen lekker aan, maar een training of een wedstrijd is natuurlijk iets anders.”

Hoogstwaarschijnlijk morgennacht speelt Mertens haar eerste enkelwedstrijd tegen een qualifier. Voor twee andere landgenotes staat de vuurdoop deze nacht al op het programma: Alison Van Uytvanck neemt het op tegen Amanda Anisimova, terwijl Maryna Zanevska met Petra Martic te maken krijgt.