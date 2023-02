Met Van Esch als sterke man verliezen Mechelse fans hun vetorecht

“De hele dag drinken ze hier champagne in Knokke. Doe mij maar gewoon een cola.” Al twee jaar heeft de Nederlander Philippe van Esch (58) een appartementje in Knokke, om even uit te waaien in een drukbezet leven. Staat sinds kort op zijn visitekaartje: hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. Hij bezit 44 procent van de aandelen.

Voor het eerst heeft Malinwa een buitenlandse eigenaar. Daar kan een deel van de fans niet mee lachen. “Ik snap dat sommigen bezorgd zijn”, zegt Van Esch. “De geschiedenis van KV Mechelen is nu eenmaal turbulent, er zijn heel wat slechte voorbeelden gepasseerd. Maar een nieuwe investeerder is niet per se slecht, of het nu een Belg of buitenlander is.”

Cruciaal voor de club was een kapitaalsverhoging van 6,7 miljoen euro. Van Esch legt zijn vinger op zijn onderlip: “Het water stond daar. Eigenlijk kwam het al naar binnen. Men had gerekend op uitgaande transfers die uiteindelijk niet gerealiseerd werden. Als middenmoter moet je niet inkopen als iemand die op de eerste plaats staat. Ik schrik ervan als ik zie wat spelers en makelaars betaald krijgen. Wij moeten de tering naar de nering zetten.”

Opboksen tegen grootkapitaal

Na de kapitaalsverhoging zetelt nog slechts één supporter in de raad van toezicht, in een waarnemende rol. “De supporters zijn mijn adviseurs, mijn thermometer die kan waarschuwen als de club koorts heeft. Dat wordt hun rol”, stelt Van Esch.

De fans konden een buitenlandse investeerder of iemand die meer dan 50 procent in handen kreeg afblokken. Die vetorechten zijn nu ingeperkt. “De fans en ik hebben daar constructieve gesprekken over gehad. Ik heb hen overtuigd dat een investeerder alleen wil instappen als hij genoeg inspraak heeft. Het belangrijkste is dat ik niet ga investeren in de club om er rijker van te worden. Dan kan ik evengoed aandelen van Telenet kopen. Ik wil dat KV Mechelen vooruitgaat.

“Een samenwerking met een grotere Europese club kan KV Mechelen ten goede komen. Op langere termijn moeten we daar misschien naar uitkijken. Concreet is het nog niet. Maar tegen het geweld van Coucke en Gheysens kun je niet op. Zelfs STVV krijgt miljoenen toegestopt. We zullen íéts moeten doen als meer willen zijn dan een ploeg in de rechterkolom. Begrijp me niet verkeerd: het DNA van KV Mechelen moet te allen tijden behouden blijven.”

Van Esch hoopt dat KV Mechelen over vijf seizoenen nog steeds een vaste waarde in 1A is en af en toe eens ruikt aan Europees voetbal. “Misschien lukt dat zelfs nu al, als we de bekerfinale halen. Maar ons eerste doel is sportief en financieel in rustig vaarwater komen.”

Halve finale Beker van België: KV Mechelen - Zulte Waregem om 20.45 uur