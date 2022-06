Met Van Avermaet in isolatie staat België voor onmogelijke missie: ‘Een dag lijkt plots langer dan 24 uur’

China, titelverdediger en derde op de wereldranking, is op zich al een helse opgave voor de Yellow Tigers (FIVB 13). Met vier internationals minder is het helemaal een onmogelijke missie in Quezon City, even ten noorden van hoofdstad Manila. Nathalie Lemmens, Marlies Janssens en Elise Van Sas testten woensdag al positief en stapten niet op het vliegtuig naar de Filipijnen, zondag viel er nog iemand af: Silke Van Avermaet. Drie middenspeelsters die dus vandaag niet beschikbaar zijn voor bondscoach Gert Vande Broek.

Voor ze incheckte op de luchthaven waren de testresultaten van de 23-jarige uit Baasrode nog negatief, maar een nieuwe controle in het spelershotel in Quezon City gaf een andere uitkomst. Veel scheelde het niet of Van Avermaet werd stante pede naar een ziekenhuis overgebracht. Daar kon de staf van de Yellow Tigers nog een stokje voor steken. Net als twee Thaise speelsters werd Van Avermaet ondergebracht in een hotelkamer op de achttiende verdieping. Om daar te komen heb je een speciaal pasje nodig. “Ik heb wel een mooi zicht op de skyline”, zegt ze.

Van Avermaet, die geen covidsymptomen heeft, blijft in principe tot maandag in isolatie. Ze kreeg de garantie dat ze dan met de Yellow Tigers mag terugkeren naar Brussel. Mogelijk kan ze vroeger uit isolatie, maar zeker is dat niet. “Ik zou uiteraard graag spelen, dat is waarom ik deze reis ondernam. Maar ik ben realistisch, we zien wel of het nog kan. Het is normaal dat ze de regels volgen. Ik kom met veel andere speelsters in contact. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid opnemen. Het is niet aangenaam om afgezonderd te zijn en een dag lijkt plots langer dan 24 uur, maar ik maak er het beste van.”

Positief blijven

Mentaal is Van Avermaet er veel beter aan toe dan Kim Meylemans tijdens de Winterspelen in Peking. De Limburgse skeletoni was wanhopig en angstig toen ze zonder veel uitleg werd geïsoleerd buiten het olympische dorp.

“Zo dramatisch gaat het er hier niet aan toe”, sust Van Avermaet. “Het is ook maar hoe je met de situatie omgaat. Ik ga niet elke avond huilen omdat ik hier alleen zit. Als je negatief denkt, ga je het ook als negatief ervaren. De enige manier die voor mij werkt, is een positieve benadering. Ik rust veel, houd mijn conditie op peil in de mate van het mogelijke, werk een beetje op mijn pc, lees, kijk Netflix of facetime met mijn familie en vrienden.”

De staf en andere speelsters zorgen ervoor dat Van Avermaet (1,92 meter) betrokken blijft. “Na de besmettingen van de drie andere meisjes wisten we dat het risico op een positieve test bestond, ook al zijn de trainingen meteen stopgezet”, zegt Van Avermaet. “Maar uiteindelijk was ik de enige. De inschatting om met het team toch af te reizen was dus de juiste. De Volleyball Nations League blijft voor België toch een belangrijke competitie. Die willen we niet zomaar opgeven.”

België is een zogenaamde challenger in dat landentoernooi. Het moet knokken voor het behoud en in dat opzicht kan dit tweede luik weleens bepalend zijn, want na China wachten in Quezon City nog Canada (morgen), Polen (zaterdag) en Bulgarije (zondag), ook drie challengers. Begin juli volgt nog een derde luik, in het Canadese Calgary. Mét Van Avermaet dan.