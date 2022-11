Met Trebel krijgt Anderlecht zijn leider en puntenpakker terug

In minuut 93 schoffelde hij Ritchie De Laet stevig onderuit op de middenlijn. Meteen geel. Adrien Trebel is terug. Ziedaar wat Anderlecht de afgelopen maanden te vaak miste. Een slim foutje maken. Weten waar, wanneer en hoe.

Sinds Trebel een schouderletsel opliep tegen Young Boys Bern, half augustus, ging het bergaf met Anderlecht. Na die blessure moest Felice Mazzu, die Trebel in ere had hersteld na onder meer een uitleenbeurt aan Lausanne en een verwijzing naar de B-kern onder Vincent Kompany, op zoek naar een vervanger op het middenveld. Kana? Ashimeru? Arnstad misschien? Het lukte niet.

Ook Amadou Diawara bracht niet hetzelfde, stelden ze een paar maanden na zijn komst vast. Waar Trebel in die eerste paar matchen bijna 70 procent van zijn duels won, haalde Diawara maar nipt een voldoende.

“Mijn doel was om nog voor het WK terug op het veld te staan”, blikt Trebel terug op de revalidatieperiode. In totaal stond hij bijna drie maanden aan de kant. “De chirurg wist dat ik mezelf zou pushen om snel fit te zijn. Hij weet dat ik mijn lichaam goed ken. Uiteindelijk kwam ik een week eerder terug dan gepland. Volgens de dokter zou bij dat duel in Bern iedereen gewond zijn geraakt, zelfs een man van pakweg 130 kilo. Ik kan alweer duels aangaan zonder problemen. Het voornaamste is dat het in mijn hoofd goed zit.”

Feit is dat Anderlecht sinds de afwezigheid van Trebel opvallend minder punten pakte. Mazzu werd destijds nog gekroond tot best debuterende Anderlecht-coach van de eeuw. Is dat even anders uitgedraaid. “Aan dat soort zaken hecht ik niet veel belang”, zegt Trebel. “Begin dit seizoen liep het inderdaad heel goed, maar onze kern is ruim genoeg om blessures op te vangen.”

Laatste titel

Tussen dat jonge geweld bij Anderlecht is de terugkeer van een ervaren pion welgekomen. Akkoord, met Van Crombrugge (29), Vertonghen (35) en Refaelov (36) waren die al aanwezig, maar Trebel (31) loopt er het langst rond. Hij was er al bij toen paars-wit voor het laatst de landstitel pakte in 2017.

Coach Robin Veldman onderstreept dan ook het belang van de Fransman op en naast het veld. “Hij begeleidt de jongeren, toont agressiviteit in de duels en kan situaties inschatten. Dat is waarom we hem tegen Antwerp het laatste halfuur nog wilden brengen. Zijn ervaring in de kleedkamer is heel belangrijk. Op training is hij veel bezig met het team. Hoe we staan met en zonder bal. Hij spreekt zijn ploegmaats ook aan op hun gedrag. Je merkt aan alles dat hij over leiderschapskwaliteiten beschikt. Bij een jonge selectie is het als coach fijn om zo’n verlengstuk op het veld te hebben.”

Deze zomer loopt het contract van Trebel af. Bruto 3 miljoen euro per jaar kost hij Anderlecht. Sinds 2018 kwam er zo’n 15 miljoen bij op zijn bankrekening. Het spreekt voor zich dat Anderlecht, dat elke euro moet omdraaien, Trebels verbintenis aan die voorwaarden niet zal verlengen.

Veldman: “Ik ben vooral blij dat Trebel nu weer belangrijk kan zijn en ik hoop dat hij zijn rol door middel van veel speeltijd nog meer kan invullen.”

Lierse - Anderlecht om 20.45 uur