Met sponsor Soudal mikt Lefevere op termijn ook op Tour-klassement

De komende vijf jaar zijn Soudal en QuickStep de hoofdsponsors van de ploeg. Wielermanager Patrick Lefevere is tevreden. “Twee Belgisch topbedrijven met meer dan een miljard euro omzet, dat is niet alledaags in de wielersport. Het voelt goed. We delen dezelfde waarden: streven naar het beste.”

Dirk Coorevits, CEO van Soudal, spreekt over ‘een substantiële inbreng’ de komende vijf jaar. “En als iemand van de ploeg een grote ronde wint, dan komt er een mooie bonus bij”, weet Lefevere. “Maar je weet hoe dat gaat: die zal in de zakken van de coureurs verdwijnen.”

Remco Evenepoel is uiteraard een uithangbord, erkent Lefevere, die nog gelooft in zijn rondecapaciteiten. “Ik ga niet vergelijken, maar renners als Chris Froome hadden ook vijf of zes grote rondes nodig voor ze begonnen te winnen. Ik ben een geduldig man.”

Klassieke ploeg

Dat het een bewuste keuze was om in het verleden vooral voor de klassiekers te kiezen, stelt Lefevere. “Desalniettemin, wij zijn zesde geworden met Bob Jungels in de Giro en tweede met Rigoberto Urán. We zijn tweede geworden met Enric Mas in de Vuelta. En we hebben vijftien dagen geel en de vijfde plaats gehaald in de Tour met Julian Alaphilippe. En ook een zesde plaats met Dan Martin. Dus zo slecht zijn we niet op rondegebied. Maar die stempel van klassieke ploeg raken we niet meer kwijt.”

De waarheid is ook dat ze de rondeploeg moeten bouwen vanaf nul. “Dat doe ik het liefst”, zegt Lefevere. “Als je zelf kweekt, weet je wat je in huis hebt en wat je kunt verwachten.”

Remco Evenepoel wordt een speerpunt van Soudal-QuickStep. Beeld Photo News

In deze Tour heeft QuickStep twee ritten gewonnen en toch ging het de voorbije week vooral over Wout van Aert. Lefevere zegt dat hij niet jaloers is. “Wij hebben dat ook meegemaakt. We gaan gewoon proberen nog een ritje mee te pikken.”

Op naar Vuelta

Evenepoel bereidt zich intussen voor op de Vuelta (19 augustus tot 11 september). “Hij gaat natuurlijk proberen een klassement te rijden. Anders heeft het geen zin om te spreken over ‘Remco de ronderenner’. Die steile beklimmingen in Spanje zijn geen cadeau voor hem, maar hij kan misschien slagen uitdelen in andere ritten. Er zijn de tijdritten en we hebben een verleden met waaieretappes”, zegt de manager.

“Vorig jaar hebben we een misstap begaan door hem naar de Giro te sturen. Ik heb dit jaar nooit overwogen om zijn programma om te gooien en hem de Tour te laten doen. Of hij volgend jaar de Tour rijdt, hangt grotendeels af van hoe de Vuelta loopt. Ik ben nog altijd van het idee om hem eerst nog een keer de Giro te laten rijden en dan in 2024 de Tour, maar het zijn alleen idioten die niet van mening veranderen.”