Met Saudisch geld betaalde golfparia’s doen gewoon mee aan Masters

Het staatsieportret van het traditionele Champions Dinner op Augusta National Golf Club (in de Amerikaanse staat Georgia) waar gisteren de 87ste editie van het Masters golftoernooi is begonnen, ziet eruit zoals altijd. De 33 kampioenen keurig zij aan zij, allen in het iconische groene winnaarsjasje gestoken. Maar zes van hen zullen nerveus zijn geweest. Zij kozen vorig jaar voor het grote geld van de LIV Golf Tour, een nieuwe golfcompetitie gesponsord door Saudisch geld. Ze worden nu door de rest van de professionele golfwereld met de nek aangekeken.

Om een indruk te geven van het geld: Dustin Johnson, voormalig nummer één van de wereld en Masters-winnaar in 2020, ging naar LIV Golf en kreeg naar verluidt 150 miljoen dollar aan tekengeld. In totaal gingen 48 golfers naar LIV, onder wie grote namen als Brooks Koepka, Patrick Reed en Phil Mickelson.

Tiger Woods, de bekendste golfer ter wereld en vijfvoudig winnaar van het groene jasje, zou rond de 700 miljoen dollar zijn geboden. Hij weigerde. LIV-golfers werden per direct uitgesloten van de PGA Tour, het Amerikaanse circuit.

Op de LIV Tour vormen ze nu teams, spelen ze minder holes en mogen ze in korte broek de baan rond - drie elementen die ondenkbaar zijn voor de golfelite. Sommige grote namen van de PGA Tour, zoals de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Justin Thomas, lieten zich laatdunkend uit over LIV. Uitgerangeerde veertigers of net-niet-toppers die zich met kruiwagens vol dollars lieten verleiden een uithangbord te zijn van een regime dat er slecht op staat qua mensenrechten.

“De PGA Tour is een tour met een astronomisch hoger aantal goede spelers dan de LIV Tour”, zei Thomas op een persconferentie een maand geleden.

Vooral het teamelement wordt weggehoond. Bij een hoogst individuele sport als golf worden teams eigenlijk alleen gevormd bij de Ryder Cup - waar Amerikanen tegen Europeanen spelen - en de President’s Cup - Amerikanen tegen non-Europeanen.

Ondanks de aversie tegen LIV profiteren de PGA-spelers toch van de Saudische oliedollars. De PGA Tour wilde niet nog meer toppers kwijtraken en introduceerde onlangs voor 2024 acht toernooien zonder cut met elk een prijzengeld van 20 miljoen dollar. Geen cut betekent gegarandeerd spelen en niet al op vrijdag naar huis, zonder een vette cheque.

LIV heeft de PGA Tour in beweging gebracht, zoveel geeft ook McIlroy wel toe. “Ik denk dat de komst van LIV elke professionele topgolfer voordelen biedt”, zei de Noord-Ier in maart.

Meer geld dus. Maar korte broeken zullen er niet komen, zeker niet op een traditionele club als Augusta met zijn strenge regels. Mobiele telefoons en camera’s zijn er niet toegestaan en wie toch stiekem een foto probeert te maken wordt direct verwijderd. De caddies dragen een witte overall en kampioenen mogen tot op hoge leeftijd meespelen als ze dat willen. En dus zijn ook LIV-spelers gewoon welkom.

Maar Augusta-voorzitter Fred Ridley is wel duidelijk. “Spijtig genoeg hebben recente acties het professionele mannengolf verdeeld. Wij zijn teleurgesteld in deze ontwikkelingen.”

Als zondag LIV-golfer Patrick Reed het groene jasje om zijn schouders krijgt, zal er beschaafd worden geklapt. Maar de meesten zullen hopen op een winnaar als Mcllroy, die dan de vijfde golfer ooit wordt die alle vier de majors heeft gewonnen.

Woods, in 2019 voor de laatste keer winnaar, behoort niet tot de favorieten. Een ernstig auto-ongeluk op 23 februari 2021 kostte hem bijna zijn rechteronderbeen. Woods loopt nog altijd moeizaam en vier dagen topgolf op het uiterst heuvelachtige terrein van Augusta lijkt te veel gevraagd voor de veteraan.