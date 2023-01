Met Rusland op de strafbank is Hendrickx plots de grote favoriet op het EK

Op papier is ze al de beste, het wordt zaak om dat op het EK kunstschaatsen ‘gewoon’ in de praktijk om te zetten. ‘Ik ga vol voor goud’, zegt de anders zo bescheiden Loena Hendrickx.

Eén: Kamila Valijeva. Twee: Anna Sjtsjerbakova. Drie: Aleksandra Troesova. Zo zag het EK-podium er vorig jaar uit. Loena Hendrickx (23) wist op voorhand dat een medaille buiten haar bereik zou zijn, het verschil met de Russische tieners was simpelweg te groot.

Een jaar later ziet de wereld er helemaal anders uit. Zo zijn Rusland en zijn atleten niet meer welkom op internationale schaatscompetities, met als gevolg dat Hendrickx ineens stevig opschoof in de rangorde. In maart 2022 benutte ze die upgrade door zilver te winnen op het WK en vandaag begint ze in poleposition aan het EK in het Finse Espoo. Haar persoonlijk record staat op 219.05 punten, heel wat meer dan dat van de Poolse Ekatarina Kurakova (204.73 ptn) en de Georgische Anastasia Gubanova (203.91 ptn).

Jorik Hendrickx, haar broer en trainer, speelt geen verstoppertje. “Loena is de leading lady in Europa. We waren in het verleden altijd heel eerlijk over haar kansen en dat is nu niet anders: het doel is goud. Het is gezond om je ambities uit te spreken als die realistisch zijn. Doe je dat niet, dan zou dat alleen maar meer stress en twijfels veroorzaken. Het hele team gelooft erin.”

Liever underdog

Voor Loena Hendrickx is het onbekend terrein. Zij kruipt van nature graag in de rol van underdog, maar beseft dat het nu ongeloofwaardig zou zijn om zich niet het statuut van belangrijkste titelkandidate toe te eigenen. “Het is toch wat beangstigend. Ik schep niet graag op. Meestal presteer ik beter dan wat ik op voorhand had gezegd. Nu durf ik wel over goud te spreken omdat ik weet dat het haalbaar is. Er mag dan natuurlijk niets fout gaan, maar het is wel mogelijk. Ik moet er gewoon voor gaan.”

Op het ijs verdwijnen die twijfels ogenschijnlijk altijd als sneeuw voor de zon, dan straalt ze zelfzekerheid uit. Maar naast de piste sluipen die twijfels er nog te makkelijk in. “Ik moet leren omgaan met de druk. Op de Spelen van vorig jaar had ik me uit de wind gezet door aan de media te zeggen dat er geen medaille inzat omdat de drie Russinnen erbij waren. Maar dan kwam dat dopingverhaal van Valijeva naar buiten en plots keek de pers naar mij: nu maak je wél kans. Op heel korte tijd moest ik die mentale klik maken en dat was voor mij niet makkelijk. Intussen heb ik uit ervaring geleerd dat ik wél goed ben, dat ik gewoon in mezelf moet vertrouwen.”

Met 219.05 punten heeft Hendrickx de hoogste persoonlijke score van de 32 deelnemers. Beeld BELGA

De resultaten zijn ernaar: winst in de Nebelhorn Trophy en de Grand Prix in Angers, zilver op de GP van Espoo en ten slotte brons op de GP Final in Turijn. Hendrickx stond met andere woorden elke keer op het podium. “In Angers zag ik op de sociale media van de internationale schaatsfederatie ISU allemaal posts over mij verschijnen en dat vond ik wel gek. Tegelijk was ik ook trots op wat ik had bereikt. Daar heb ik dat statuut als favoriete dus als positief ervaren. Ik kon echt genieten van de competitie.”

Dat de Russen uitgesloten zijn, is volgens Hendrickx geen thema onder de atleten zelf. Zij zijn bezig met hun eigen prestaties. “Ook de Valijeva-zaak volg ik niet op de voet. Ik vind het wel jammer dat het zo lang duurt voor er een uitspraak is.”

Als Valijeva een schorsing oploopt, dan wordt de vierde EK-plek voor de Arendonkse mogelijk omgezet in brons en heeft ze nog een premie van 10.500 euro tegoed. Wint ze in Espoo goud, dan kan daar 20.000 euro bij komen. Geen fortuinen, maar toch al beter dan de kruimels die ze voorheen verdiende. Ze was dan vooral aangewezen op haar tewerkstellingscontract bij Sport Vlaanderen. “Al die centen gaan meteen op de spaarboek”, zegt ze. “Wel kocht ik een appartementje in mijn streek, als investering.”

Meer prijzengeld

Jorik Hendrickx knikt als zijn zus vertelt dat ze geen reden tot klagen ziet. “We mogen doen wat we graag doen en zijn daar dankbaar voor. Nu Loena beter presteert, is het prijzengeld navenant. Ze kan beter leven van haar sport dan ik ooit kon en dat is terecht. Toch zal ze na haar carrière nog vele jaren moeten werken om rond te komen, net als ik.”

Nochtans kreeg Hendrickx al jobaanbiedingen in Nederland, Duitsland en Italië. “Er waren voldoende opportuniteiten, ook van Amerikaanse clubs”, zegt hij. “Maar dan moet ik verhuizen terwijl ik na mijn eigen carrière nood had aan sociale contacten, aan het uitbouwen van vriendschappen. Net als Loena sleet ik vele uren op het ijs in dat magazijn in Turnhout. Veel vrije tijd was er niet. Ik zit nu goed waar ik zit, in Antwerpen.”

Als het van Loena Hendrickx zelf afhangt, schaatst ze zeker nog tot de Winterspelen van 2026. Het zal van blessures en de fysieke belastbaarheid afhangen of ze die ‘vervaldatum’ haalt. Vooral haar rug en enkels zijn kwetsbaar. “Ik weet hoe moeilijk de sport is”, zegt de trainer, “en het wordt er fysiek niet makkelijker op. Vroeger ging alles vanzelf en dacht je niet na over wat je op het ijs deed. Het is alsof je naar een pretpark gaat. Als kind spring je op de attractie zonder nadenken, later begin je meer aan de risico’s te denken.”

Zolang ze er morgen maar niet aan denkt, wanneer ze in Espoo het ijs op moet voor de korte kür. Zaterdag volgt de lange oefening. Dan kan ze nog maar eens geschiedenis schrijven. “Ik merk dat ik meer en meer herkend word. Mensen spreken me steeds vaker aan. Zo begin ik wel te beseffen dat ik een BV word.”