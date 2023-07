Met overschot aan de sprint beginnen, zo maakt Philipsen steeds het verschil

Het is 25 jaar geleden dat een Belg vier keer toesloeg in de Ronde van Frankrijk. Een kunststukje dat in 1998 werd gerealiseerd door Tom Steels. Net als Jasper Philipsen, dit jaar tweede in Parijs-Roubaix, was hij een topsprinter die ook in het klassieke werk goed uit de verf kwam. Steels won onder meer Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Omloop en werd derde in Roubaix.

“Normaal geef ik niet zoveel om historische feiten, ik was namelijk niet zo goed in geschiedenis op school”, lacht Philipsen. “Maar een voet zetten naast Steels is leuk.”

Christoph Roodhooft, ploegleider van Alpecin-Deceuninck, denkt dan weer spontaan aan Eddy Planckaert als vergelijkingspunt. “Mijn broer en ik zijn altijd gek geweest van spurters en meer bepaald van Planckaert. Nu moeten we onszelf in de arm knijpen en zeggen: ‘Verdorie, we zijn hier zelf bezig met zo’n type.’ Philipsen is de moderne versie van Planckaert.”

Degelijke klimmer

Wat Philipsen zo sterk maakt? Zijn ploegmaat Jonas Rickaert weet het wel. “Het heeft niet enkel te maken met kracht en snelheid aan de streep. Hij komt superfris toe in de laatste rechte lijn. Het makkelijkst van alle sprinters verteert hij hellingen en cols.”

Philipsen heeft daar veel op getraind in de voorbereiding, zegt hij. “Méér dan op pure spurtsnelheid. Omdat je als sprinter in de Tour in de eerste plaats goed moet klimmen en deftig de cols moet overleven om fris te blijven voor de massaspurten en de strijd om de groene trui. Bergritten verlopen ook zoveel plezanter als je je goed voelt.”

Philipsen heeft trouwens een fantastisch eindschot op een hellende finish. In Limoges werd hij nipt van een zes op zes gehouden door Mads Pedersen.

“Straf dat Philipsen altijd zo goed gepositioneerd zit”, merkt Wout van Aert op. Een goed functionerende sprinttrein maakt het de groenetruidrager in deze Tour uiteraard makkelijk. In de ideale wereld: Sinkeldam, Rickaert, Van der Poel, in die volgorde. Maar soms is er nood aan enige flexibiliteit.

Gisteren klaarden Philipsen en co. het zonder de zieke Mathieu van der Poel. “Ik denk dat we het goed hebben opgevangen”, zegt Rickaert. “We kwamen iets te vroeg op kop. Maar uiteindelijk haalde hij het nog vrij makkelijk.”

Ramon Sinkeldam ziet nog een bepalende factor. “Philipsen koerst en sprint gewoon met zoveel overschot. Dat schenkt hem extra vertrouwen. In die mate dat hij bij wijze van spreken om zich heen kan kijken in volle inspanning.”

Philipsen beaamt. “Het mentale speelt inderdaad een enorme rol. Dat vertrouwen komt niet alleen uit jezelf. Je kijgt en verdient het op den duur ook van de ploeg, waardoor alles zoveel vlotter loopt.”