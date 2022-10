Met of zonder goals, Dante Vanzeir blijft een steunpilaar van Union

Union manifesteert zich de laatste weken als een moeilijk te kloppen ploeg. De tien punten op twaalf in Europa en de vier zeges op rij, met zondag een 1-6 op KV Oostende, spreken voor zich. De uitblinkers wisselen elkaar af: dan eens Victor Boniface, een andere keer Teddy Teuma, en zo niet tovert Simon Adingra wel. Ook Dante Vanzeir (24) is momenteel een exponent van het succes met vier goals en een assist in de laatste drie competitieduels. Onderwijl heeft hij in Europa tegen Braga gescoord.

Die statistieken staan in schril contrast met een vormdip sinds eind vorig seizoen. Logisch dat hij toen na de saga en schorsing rond zijn rode kaart tegen Charleroi van slag was, maar in de Champions’ play-offs daarna haalde een niet volledig fitte Vanzeir niet meer zijn beste niveau. Zijn gemiste penalty tegen Club deed de titelstrijd kantelen. En dit seizoen moest Vanzeir aanvallen zonder de automatismen met zijn spitsbroeder Deniz Undav. Met slechts één goal in Europa en één in de competitie tussen juli en eind september rezen vragen over zijn rendement.

Praten met Geraerts

Die perceptie kon Vanzeir in oktober keren. Hij laat wel voelen niet aan zichzelf te twijfelen. “Een goede match spelen is voor mij altijd het belangrijkste, ook als ik niet scoor. Natuurlijk ben ik zeker zo tevreden als ik de ploeg help met goals en een assist zoals tegen Oostende. Als spits rekenen ze me daarop af. Scoren helpt voor het vertrouwen. Ik neem dat goede gevoel de komende weken mee.”

Een eenduidige verklaring voor zijn eerdere vormdip heeft Vanzeir niet. “Ups en downs horen bij het voetbal, soms heb je geluk nodig om te scoren. Als speler is het belangrijk om je doorheen die moeilijke periode te loodsen. Kritiek van buitenaf zal er altijd zijn. Als die kritiek van medespelers, trainers of mensen uit het voetbal komen, pak ik die op en probeer ik daar iets mee te doen.”

Vanzeir is dankbaar dat Karel Geraerts dit seizoen zijn vertrouwen in hem behield, hij startte bijna steeds. De coach beklemtoonde na de 1-6 in Oostende nog eens zijn belang op het veld door zijn diepgang, maar ook naast het veld. “Vanzeir zorgt voor veel vreugde in de kleedkamer. De hele ploeg apprecieert hem.”

Die complimenten doen deugd. “Het is dankzij Geraerts dat ik mijn niveau terugvond”, zegt Vanzeir. “Die goals zijn een klein cadeau voor hem. We hebben daar veel over gepraat. Hij kent mijn kwaliteiten en weet dat ik ruimte probeer te creëren voor anderen met mijn loopacties.”

Tegenover Mignolet

Union heeft na twaalf speeldagen evenveel punten (25) als vorig seizoen, al stond Union daar toen wel eerste mee. “We mogen dit seizoen weer Europees voetbal ambiëren”, vindt Vanzeir. “De makkelijkste weg is play-off 1. Maar als dat niet lukt, kan het nog via play-off 2 of de beker. Onze kern is zeker niet zwakker.”

De toppers tegen AA Gent en Club deze week zijn een serieuze waardemeter voor de ambities van Union, en voor de productielijn van Vanzeir. Want zaterdag staat wel Simon Mignolet in doel. Vanzeir lacht: “Mignolet is wel in vorm. Het zal moeilijk zijn, maar ik zal mijn uiterste best doen. Hoe? Dat ga ik niet verklappen, anders leest hij straks de pers. Maar het is fenomenaal wat hij doet, voor Club, voor Europa, voor België.”

Of Vanzeir in zijn achterhoofd nog hoopt om deel uit te maken van de WK-selectie? Vorig seizoen mocht hij toch even van de Rode Duivels proeven. “Hopen mag altijd. Maar ik blijf realistisch. Als mijnheer Martínez me nodig heeft, zal ik altijd klaar zijn om alles te geven.”

Union - AA Gent om 18.30 uur