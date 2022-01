Met monstercheque op zak golft Pieters vanaf vandaag in Dubai

Eén voordeel heeft Pieters wel: de afstand tussen Abu Dhabi, waar hij vorige zondag de Rolex Series won, en Dubai, waar hij vandaag aan de Desert Classic begint, is makkelijk te overbruggen. De twee steden in de Verenigde Arabische Emiraten liggen op nog geen twee uurtjes rijden van elkaar.

“Fysiek ben ik niet zo fris als een week geleden”, bekent Pieters, die vandaag dertig wordt. “De ontlading na mijn belangrijkste zege tot op heden had echt een grote impact op mijn lichaam. Precies alsof ik tegen een muur aan knalde. Maandag ben ik even gecrasht. (glimlacht) Het kwam er dus op aan om goed te rusten en te eten en mijn krachten te sparen. Ik durf me al eens kwaad te maken als het niet loopt zoals ik wil. Dat probeer ik nu te vermijden.”

In Abu Dhabi kende Pieters geen inzinking. Hij speelde vier dagen consistent golf, een beetje saai, zoals hij het zelf noemt. “Dat vraagt discipline. Niet altijd voor het spektakelshot gaan, maar gewoon eens twee of drie keer na elkaar par spelen. En dat heb ik goed gedaan.”

Replica van trofee

Goed genoeg voor een winstpremie van 1,2 miljoen euro. “Ik ben ook maar een gewoon mens”, zegt de Antwerpenaar. “Voor mij is dat bedrag net zo onwezenlijk. Maar als ik eerlijk ben: het doet me eigenlijk niets. Ik ben vooral blij voor mijn coaches en caddie. Zelf wilde ik vooral graag een replica van die schone trofee om in mijn living te zetten. Ik zal dat geld goed besteden. Ik ben een huis aan het bouwen, misschien ga ik nu een mooiere keuken laten zetten.”

Pieters klom intussen naar de 31ste plek op de wereldranking. Of hij zich in staat acht zijn beste ranking ooit (23ste) te verbeteren? “Misschien klinkt dat niet bescheiden, maar ik heb zeker het potentieel. Die 23ste plek dateert al van 2017. In die vier jaar ben ik een veel betere golfer geworden. Ik ga niet zeggen dat ik de nummer één word, maar ik kan wel beter.”