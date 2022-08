Met Mazzu’s drietand slikt Anderlecht minder tegengoals

Vincent Kompany maakte het de journalisten vorig seizoen niet moeilijk. Het invullen van zijn ploegopstelling vooraf lukte na een tijdje blindelings. Zelfs zijn wissels waren voorspelbaar. Zo moesten Joshua Zirkzee en Lior Refaelov meestal na een uur naar de kant.

Dat is niet meer zo sinds de komst van Felice Mazzu. In augustus, waarin Anderlecht volop midweekmatchen speelt, roteert de coach erop los. In de vier competitieve wedstrijden dit seizoen stonden nooit dezelfde elf tussen de lijnen. Elke speler krijgt de kans om zich te tonen. Het bewijs: sinds het seizoensbegin liet Mazzu al 22 jongens minuten maken. “Op drukke momenten is het belangrijk om het elftal fris te houden”, zegt hij daarover.

Weinig concurrentie

Vier namen kunnen wel nog steeds zonder nadenken worden ingevuld: doelman Hendrik Van Crombrugge en verdedigers Zeno Debast, Wesley Hoedt en Hannes Delcroix. Zij misten nog geen seconde. Enkel Francis Amuzu komt, mede door het gebrek aan alternatieven op de linkerflank, met 93 procent van de speeltijd in de buurt van het defensieve kwartet. Ook Yari Verschaeren kreeg elke keer een basisplek, maar hij maakte slechts één keer de wedstrijd vol.

“Stabiliteit is, zeker in de verdediging, cruciaal”, verklaart Mazzu. De drie spelers achterin hebben op dit moment wel weinig concurrentie. Killian Sardella lijkt het enige volwaardige alternatief maar sukkelde met blessures tijdens de voorbereiding. Marco Kana en Noah Sadiki kunnen eveneens depanneren, al worden zij veelal elders geposteerd.

Zeno Debast (l.) en Hannes Delcroix verlaten het veld. Beeld Photo News

Openbloeien

Debast en Delcroix maakten eerder al indruk, maar werden toen nog afgeremd door blessures of concurrentie. Daar maakte RSCA intussen komaf mee. Herinner u hoe huurling Taylor Harwood-Bellis in het midden van vorig seizoen moest vertrekken om ruimte te creëren voor Delcroix en Debast. En hoe het in maart al duidelijk was dat Lisandro Magallán, voor wie Anderlecht een aankoopoptie van 5 miljoen euro had, geen toekomst had bij de club.

Alles staat in het teken van de jeugd achterin, met Hoedt als ervaren kapitein. “Hun connectie op het veld wordt alsmaar beter”, merkt de coach op. “Dat bewijst ons geringe aantal tegendoelpunten.” Twee om precies te zijn. Het is al acht jaar geleden dat paars-wit er minder binnen kreeg na drie speeldagen.

Vanavond wordt de vaste defensie mogelijk even gewijzigd. Paide vormt na de 0-2 uit de heenmatch geen bedreiging meer. Mazzu wil een frisse drietand als het straks weer echt om de knikkers gaat.

Anderlecht - Paide Linnameeskond om 20 uur