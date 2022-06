Met Mazzu op de bank gelooft Anderlecht weer in de prijzen

Het stond al een tijdje vast, nu is het ook officieel. Felice Mazzu volgt Vincent Kompany op bij Anderlecht. De trainer van het jaar maakt de oversteek van het Dudenpark naar het Astridpark en tekende daar een contract voor onbepaalde duur.

Union zegt dat Mazzu zijn contract eenzijdig heeft verbroken met de wet van ‘78 en overweegt juridische stappen. “De club is verbijsterd door deze manier van handelen van zowel haar coach als van de recordkampioen”, staat in een communiqué.

“Anderlecht komt van ver terug”, zegt voorzitter Wouter Vandenhaute, die van de komst van Mazzu een topprioriteit had gemaakt. “De voorbije twee seizoenen hebben we ons telkens bij de eerste vier geplaatst, de volgende stap is prijzen pakken.”

Mazzu zegt dat hij de stijl van het huis wil koppelen aan resultaten, alsook jonge spelers integreren. De verwachting is dat hij drie stafleden van Union zal meenemen: Sandro Salamone (videoanalist), Thibaut Meyer (fysiektrainer) en Laurent Deraedt (keeperstrainer). De Fransman Samba Diawara zou overkomen van Charleroi om bij Anderlecht T2 te worden, daarover zijn de laatste details nog niet uitgeklaard. Karel Geraerts wordt de hoofdtrainer van Union.

Europa in

Vandenhaute: “Samen met Mazzu willen wij van Anderlecht opnieuw de nummer één van België maken.” De eerste grote afspraak volgt al op 4 augustus, dan spelen ze de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League.

Lopen Zirkzee, Cullen en Verschaeren dan nog rond in paars-wit shirt? En heeft Mazzu tegen dan al een aantal nieuwe namen ingepast? “Hij zal beschikken over een kern met spelintelligentie en voetballend vermogen”, stelt CEO Peter Verbeke. “Met zijn focus op groepsdynamiek, agressieve pressing en aanvallende transitie moeten we een nieuwe dimensie toevoegen aan ons voetbal.”