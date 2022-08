Met Jaremtsjoek vindt Club Brugge eindelijk zijn krachtige spits

Club Brugge haalt de geldbuidel boven voor zijn nieuwe spits: 16 miljoen euro voor 90 procent van de aandelen (Benfica behoudt 10 procent). Gisteren landde Roman Jaremtsjoek (26) op de luchthaven van Zaventem, legde zijn medische tests af en tekende zijn contract.

De Oekraïner verlaat Benfica Lissabon en moet bij blauw-zwart spits nummer één worden, een positie die er de voorbije seizoenen vaak ter discussie stond.

Vijf jaar geleden haalde de landskampioen bijvoorbeeld Jérémy Perbet naar het Jan Breydelstadion, om hem een paar weken later alweer door te sturen richting Kortrijk. Het was de periode van Jelle Vossen en Wesley Moraes. De Braziliaan was een schot in de roos en vertrok later naar Aston Villa in de Premier League.

Miskopen

De jaren nadien verging het de aanvallers van Club minder goed. Kaveh Rezaei kwam over van Charleroi voor 5 miljoen en scoorde één keer. Hij werd verhuurd aan onder meer Charleroi en OH Leuven. David Okereke kostte 8 miljoen, begon goed, maar zakte nadien helemaal weg. Geen vertrouwen, te weinig goals.

De Tsjech Michael Krmencik werd als een complete speler aangekondigd. Zijn landgenoot Jan Koller noemde hem snel, goed met beide voeten en sterk met het hoofd. Alleen wilde het bij Club Brugge niet lukken.

De Senegalees Mbaye Diagne werd weggeplukt voor de neus van Anderlecht, maar kon het nooit waarmaken. Een enfant terrible op alle vlakken. Zijn gemiste strafschop op PSG was het dieptepunt.

Youssouph Badji startte dan weer sterk, om nadien terug te vallen. Hij voetbalt nu bij Charleroi.

Eenzelfde verhaal voor Bas Dost. De Nederlander leek in zijn eerste halfjaar de ontbrekende schakel bij blauw-zwart. Altijd aanwezig in de zestienmeter, vlot scorend. Aan doelpunten maken heeft het trouwens nooit gelegen bij Dost. Vorig seizoen maakte hij er 12, dit jaar zit hij aan 3 goals in 4 matchen voor Utrecht. Maar hij geraakte stilaan op de achtergrond bij Club en moest het vaak doen met invalbeurten.

Zeker na Nieuwjaar werd Dost in de pikorde voorbijgestoken door huurling Sargis Adamyan, een hard werkende spits die zijn nut bewees in de play-offs. Lopen, springen en weer doorgaan. Club besloot echter de aankoopoptie op de Armeniër niet te lichten.

Oude bekende

Door het afspringen van de transfers van Afobe, Muriqi en Hojlunds kwam Club uit bij Jaremtsjoek. Ferran Jutglà doet het uitstekend en zal nu naast Jaremtsjoek fungeren. De Oekraïner moet voor meer diepgang, power en goals zorgen. Derde spits Cyle Larin heeft het voorlopig moeilijker om zich aan te passen.

Jaremtsjoek is een oude bekende in de Jupiler Pro League; hij was tussen 2017 en 2021 een vaste waarde bij AA Gent. Zowel in België als op internationaal niveau heeft hij zijn strepen verdiend. Jaremtsjoek heeft goals gemaakt voor zijn land en in de Champions League voor Benfica.

Met zijn transfer gaan veel geld en hooggespannen verwachtingen gepaard. Jaremtsjoek lijkt de zware investering op het eerste gezicht wel waard.